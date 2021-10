Trump startet eigenes Online-Netzwerk "Truth Social"

Do, 21.10.2021, 08.06 Uhr

Donald Trump will in Kürze sein eigenes Online-Netzwerk an den Start bringen. Mit der Plattform "Truth Social" will der Ex-US-Präsident den großen Tech-Konzernen die Stirn bieten. Eine Testversion für ausgewählte Nutzer soll im November online gehen.