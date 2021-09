Ein französisches Dorf im "VoKuHiLa"-Rausch

So, 05.09.2021, 19.29 Uhr

Einmal im Jahr dreht sich in dem Dorf Chéniers im Zentrum Frankreichs alles um die "VoKuHiLa-Frisur". Vorne kurz und hinten lang wurde in den 1980er Jahren gerne getragen. Am Ende des Tages wird ein Sieger gekürt.