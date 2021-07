Drei Kurorte in Deutschland sind neues Unesco-Welterbe

So, 25.07.2021, 12.17 Uhr

Die deutschen Kurstädte Baden-Baden, Bad Ems und Bad Kissingen sind in die Liste des Unesco-Welterbes aufgenommen worden - neben Kurstädten in weiteren Ländern Europas. Auch die Künstlerkolonie Mathildenhöhe in Darmstadt schaffte es neu auf die Liste.