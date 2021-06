Illegaler Rave in der Bretagne ist nicht zu stoppen

Sa, 19.06.2021, 12.40 Uhr

400 Beamten der französischen Polizei ist es in der Nacht nicht gelungen, einen illegalen Rave in der Bretagne aufzulösen. Am Samstagmittag halten sich noch immer rund tausend Menschen auf dem Gelände auf.