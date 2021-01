Junges Theater: Balladentelefon wird verlängert

Aufgrund der hohen Nachfrage verlängert das Junge Theater das Balladentelefon um eine weitere Woche. Das kostenlose Angebot können Interessierte jetzt auch für Freitag, 05. Februar und Samstag, 06. Februar um jeweils 18 Uhr, 19 Uhr und 20 Uhr buchen.

„Schon an den ersten beiden Wochenenden ist unser Balladentelefon sehr gut angelaufen und hat viele Gäste glücklich und zufrieden hinterlassen“, so Intendant Nico Dietrich. „Daher verlängern wir das Balladentelefon um ein weiteres Wochenende, um allen die Chance zu geben, Ausschnitte aus Stücken wie Danke für das Geräusch! oder Wiener Liederabend per Videochat zu sehen.“ Interessierte können sich per Mail an dramaturgie@junges-theater.de anmelden und einen Programmpunkt mit gewünschtem Termin auswählen. Die Zuschauer bzw. Zuhörer selbst entscheiden, ob sie die Schauspielerinnen und Schauspieler per Videochat oder am Telefon erleben wollen. Termine sollen schnell bestätigt oder alternative Vorschläge geschickt werden.

Das Junge Theater ist kreativ bei der Krisenüberbrückung

Zur Auswahl steht etwa ein Ausschnitt aus dem Theaterstück von Marc-Uwe Klings „Känguru Chroniken“ mit Andreas Krüger, „Barbara – Lieder und Texte der berühmten Chanson-Sängerin“ mit Katharina Brehl, Heinz Erhardt-Gedichte und -Lieder mit Jan Reinartz unter dem Titel „Danke für das Geräusch!“ und der „Wiener Liederabend“ mit Michael Johannes Mayer, der Wiener Lieder und Gedichte vorträgt.

Eine Terminübersicht gibt es auf der Webseite des Jungen Theaters auf www.junges-theater.de. Das jeweilige Programm dauert denn etwa 20 Minuten und ist kostenfrei. Zuschauer und Zuhörerinnen können aber einen beliebigen Betrag an den Förderverein des Theaters spenden. Bereits in der Vergangenheit war das Junge Theater kreativ bei der Überbrückung der pandemiebedingten Schließungen und zeigte Auftritte im Videochat. jlk