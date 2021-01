15 Jahre Offene Bühne: „Kreuzberg on KulTour“ feiert Jubiläum

Der Göttinger Verein „Kreuzberg on KulTour“ feiert das 15-jährige Bestehen seiner Offenen Bühne mit einer Online-Veranstaltung. „Ohne Unterbrechung fand die Offene Bühne des Kreuzberg on KulTour e.V. dem Spielstättensterben und Corona zum Trotz jeden Monat am zweiten Donnerstag statt!“, meldet der Verein auf seiner Internetseite. Mit der 180. Offenen Bühne insgesamt und der 10. Offenen Bühne im Internet soll die Geburtstagsausgabe am Donnerstag, 14. Januar, ab 21 Uhr auf Youtube und Radio Leinewelle zu sehen und zu hören sein. Kreative jeder Art, Anfänger wie Profis, waren zuvor eingeladen eigene Videobeiträge einzusenden.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder