Hier stellen wir Brett- und Kartenspiele vor, die sogar allein Spaß machen. Und zwar ganz undigital.

Lux Aeterna

Im Spiel von Tony Boydell von Frosted Games bleiben dem Spieler zehn Minuten, um mit einem beschädigten Raumschiff dem Sog eines Schwarzen Lochs zu entkommen. Die Systeme des Raumschiffs werden repräsentiert mit Karten, ihre Funktionstüchtigkeit mit Würfelaugen . Jede Runde müssen neue Handkarten gezogen und bedacht ausgespielt werden: Systeme können beschädigt oder repariert, das Schiff näher zum Schwarzen Loch oder weiter weg bewegt, und Aktionen, die das Spielfeld beeinflussen, durchgeführt werden. Im Kartendeck verstecken sich auch Störfälle, die für herbe Rückschläge sorgen. Statt eines Timers empfiehlt Boydell zehn Minuten stimmungsvoller Musik: „Lux Aeterna“ von György Ligeti, bekannt aus dem Film „2001: A Space Odyssey“.

https://frostedgames.de/lux-aeterna/

Onirim

In Shadi Torbeys „Onirim“ (ein bis zwei Spieler von Pegasus Spiele) ist der Spieler verloren in einem Traumlabyrinth , aus dem er nur entkommen kann, wenn er die acht „oneirischen Pforten“ öffnet. Diese verstecken sich samt zugehöriger Schlüssel in einem Kartendeck, in dem aber auch Alpträume und andere Überraschungen warten. Drei gleichfarbige Karten hintereinander auszuspielen bedeutet, eine Pforte öffnen zu können. Ein Alptraum kann mehrere Effekte haben, die wenigsten davon vorteilhaft. Das Deck muss dabei ständig neu gemischt werden. Das volle Spiel kommt mit englischen Regelwerk – die Karten selbst haben keinen Text – aber zum Testen gibt es freie deutsche Versionen online in Apples und Googles App-Stores sowie auf der Spieleplattform Steam .

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asmodeedigital.onirim

https://apps.apple.com/de/app/onirim-solo-kartenspiel/id1191315610

https://store.steampowered.com/app/651470/

Orchard

Eine Runde von Mark Tucks Spiel für eine bis zwei Personen besteht aus 9 Karten und 15 Würfeln – mehr braucht es nicht. Auf den Karten abgedruckte gleichfarbige Obstbäume werden übereinander gelegt und die Früchte als Punkte „geerntet“. Ein einfaches Spiel mit einer Dauer von fünf bis zehn Minuten, das aber große Freude bereitet. Auch hier ist das Regelwerk nur in Englisch, aber die Regeln sind so simpel, dass ein paar Vokabeln reichen. „Orchard“ kam ursprünglich als freies Print‘n‘Play heraus, was bedeutet, dass das Spiel zwar käuflich zu erwerben ist – man kann aber auch einfach die Originalkarten online ausdrucken und 15 Würfel aus dem eigenen Fundus einsetzen. Die Orchard-Dateien zum Download:

https://boardgamegeek.com/boardgame/245487/orchard-9-card-solitaire-game/files

Taituu

Ich mag das Gefühl von hölzernen Spielfiguren in der Hand, mag ihren Duft. Die Spielewerkstatt Clemens Gerhards KG verwendet hochwertige , natürliche Materialien bei der Herstellung, hier Buchenholz. Ziel des Spiels von Oliver Schaudt ist es, die 19 Felder des Spielbretts so mit weißen und schwarzen Steinchen zu belegen, wie es die 24 Aufgabenkarten vorgeben. Jeder Stein hat eine Ziffer: Eine 1 auf einem schwarzen Stein heißt, er darf genau einen weißen Nachbarstein haben, ein weißes Plättchen mit der Ziffer 4 muss 4 schwarze Nachbarsteine haben. Die Aufgaben werden immer schwieriger. Wer Sudoku mag, wird hier auf seine Kosten kommen. Es ist Geduld erforderlich, wenn ein ums andere Mal scheinbar alle Steine richtig liegen – bis auf den letzten: Das heißt, alle liegen falsch. Also von vorn.

https://www.spielewerkstatt.eu/de/solitarspiele/46-taituu.html

Palm Island

Das Kartenspiel aus dem Kosmos-Verlag ist für ein bis zwei Spieler. Der Solospieler nimmt 18 Karten in eine Hand und spielt sie acht Runden lang nacheinander aus. Jede Karte hat einen Aktions- und einen Rohstoffbereich. Der Spieler muss entscheiden, ob er eine Aktion ausführt, einen Rohstoff einsammelt oder die Karte nicht nutzt. Mit jedem Spiel sammelt er neue Fähigkeiten. Ziel ist es, auf einer Palmeninsel ein Dorf zu bauen. Es ist ein fesselndes Spiel, bei dem ich einigen Ehrgeiz entwickele, um mich stetig zu verbessern.

https://www.kosmos.de/spielware/spiele/familienspiele/10606/palm-island