Schärfere Corona-Maßnahmen in England in Kraft getreten

Do, 24.09.2020, 13.18 Uhr

Angesichts der stetig steigenden Zahl an Corona-Neuinfektionen sind in England neue Restriktionen in Kraft getreten. Unter anderem müssen alle Restaurants und Pubs um 22.00 Uhr schließen.