Südkorea: Tattoos sind in, aber illegal

Do, 24.09.2020, 07.03 Uhr

"Doy" hat Stars wie Brad Pitt tätowiert - dennoch muss Südkoreas bekanntester Tätowierer seinen Beruf in der Illegalität ausüben. In dem Land ist das Stechen von Tattoos zwar erlaubt, aber nur von Ärzten. Mit einer Gewerkschaft will Doy nun die Legalisierung seines Berufs erreichen.