Startschuss für neues Einheitsdenkmal in Berlin

Do, 28.05.2020, 14.42 Uhr

Startschuss für das Einheitsdenkmal in Berlin: Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) setzte den ersten symbolischen Spatenstich für die "Einheitswippe", die in der Nähe des wiederaufgebauten Stadtschlosses im Herzen Berlins entstehen soll. IMAGES AND SOUNDBITES