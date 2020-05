Braunschweigs Choreographen klagen: Tanz auf Distanz schwer

Das Stück passt zu Corona wie die Faust aufs Auge: „Umarmen“ heißt die Choreographie, die Fabian Cohn Anfang April im Braunschweiger LOT-Theater herausbringen wollte. Fünf der acht Probenwochen waren schon vorbei, dann kam das Corona-Aus. Ein Stück über Nähe mit fünf Tänzern, die diese auch körperlich zeigen, war so ziemlich das Unmöglichste, was jetzt auf deutschen Bühnen zu machen ist.

Für den freien Choreographen, der mit seiner Frau als Dramaturgin zusammenarbeitet und nun auch noch zwei Kinder im Homeoffice toben hat, während er neue Konzepte entwickelt und Anträge schreibt, ist nicht nur ein künstlerischer Prozess nicht zum Abschluss gekommen. Fabian Cohn fehlen auch die Einnahmen aus den Aufführungen. Ausdrücklich lobt er das Hilfsprogramm der Stadt Braunschweig, die für die entgangenen Gagen der Tänzer oder nun unbrauchbare gedruckte Plakate aufkam. Aber wie soll es weitergehen?

Choreograph Fabian Cohn. Foto: Willy Cohn / Fabian Cohn

„Es gibt in meinem Stück Teile, worin es um die Abwesenheit von Umarmungen und körperlicher Nähe geht, die will ich nun in ein neues Konzept einbinden. das wird natürlich ein anderes Stück, aber so kann ich es dann im September im LOT vielleicht doch noch zeigen“, sagt Cohn. Wer aber bezahlt die konzeptuelle Mehrarbeit, die neuen Proben?

Er hofft, die anderen Teile seines „Umarmen“-Stücks noch nutzen zu können, wenn Corona vorbei ist. „Aber im LOT sind die Termine für 2021 schon vergeben, und auch andere wollen ihre Produktionen verschieben.“ Die Aussichten für neue Projekte seien zudem sehr ungewiss. Die Anträge bei Stiftungen und freien Kulturinstitutionen müsste er jetzt entwickeln und bald stellen. Aber wer wolle darüber jetzt entscheiden?

Cohn, der schon als Schüler in der Schweiz und während seines Jura-Studiums Tanzworkshops mit Kontaktimprovisation, aber auch Karate belegte, drängt es nach körperlichem Ausdruck. So hat er in Berlin Pantomime studiert, entwickelt immer wieder Stücke in der Freien Szene und gibt Workshops im Tanztheaterclub des LOT. „Wichtig ist mir immer das Körpergefühl und damit Geschichten zu erzählen, auch wenn es abstrakt aussieht“, sagt er. Und: Kunst sei immer durch etwas beschränkt, nun eben durch Corona. Aber für Tanz müsste es Sonderregelungen geben. „Der Kern des Tanzes ist Kontakt, wie im Fußball.“

Choreograph Tiago Manquinho. Foto: Andreas Berger

Die Kürze der Stücke, zwischendurch Aufwischen und Lüften sind nicht das Problem, aber der Sicherheitsabstand. Tanz auf Distanz geht an die Substanz. Tiago Manquinho, der zunächst als Tänzer am Staatstheater arbeitete und dort erste Stücke wie „Nice to meet you“ herausbrachte, ist inzwischen an Stadt- und Staatstheatern wie Karlsruhe, Greifswald oder Gießen gefragt und arbeitet auch mit Schauspielern, etwa am Theater Lübeck. Sein jüngstes Stück „Who’s afraid of the big bad wolf“ kam im LOT heraus, eine Aufführungsserie in Hannovers Eisfabrik und in seiner portugiesischen Heimat hat Corona verhindert. Ebenso das Gastspiel im Braunschweiger Lindenhof.

Auch er lobt das städtische Hilfsprogramm. Es gab Gagenzuschüsse, teils auf Kulanzbasis auch von den Förderern. „Im Lindenhof hatten wir erstmal eine Vorstellung angesetzt, je nach Nachfrage wollten wir weitere spielen. Darüber gab es Absprachen mit den Tänzern, aber das sind keine Verträge, die man vorlegen kann“, so Manqinho.

Er selbst verpasst im Augenblick nichts, da er erst wieder Projekte im neuen Jahr hat. Eine Arbeit an der Zürcher Kunsthochschule sei einfach verschoben worden. „Tanzwärts“ am Staatstheater und ein ähnliches Projekt in Karlsruhe im Februar glaubt er umsetzen zu können, „wie auch immer“.

„Bei freien Choreographen gibt es solche Übergangsphasen, in denen man von den Einnahmen der letzten Engagements lebt, neue Konzepte und Anträge schreibt und dabei das Konto leert. Bis dann wieder die neuen Aufträge kommen“, erklärt der 41-Jährige. Gerade da beginnen seine Sorgen. „Lübeck will in Zukunft erstmal keine Gäste mehr beschäftigen. Wenn andere Theater auch so handeln, haben wir Freie Probleme. Und erst recht, wenn die Folgen der Corona-Krise durch Einsparungen bei der Kultur ausgeglichen würden und Gastverträge ausbleiben.“

Manquinho denkt jetzt vor allem an die Tänzer in seinen freien Projekten. „Die haben jetzt gar nichts. Ich überlege deshalb, ob ich doch eine Wiederaufnahme mache und wir die zwei Wochen Umarbeitungsproben unter Quarantäne-Bedingungen absolvieren. Dann sind die drei bezahlt und dürfen sich auch berühren.“ Da es in seinem Stück um diffuse Ängste ging, Originalzitat „Angst begleitet dich wie ein Virus“, wäre es jetzt hochaktuell und man würde es nochmal mit anderen Augen sehen.

„Aber wir können jetzt auch nicht alle ein Jahr lang Corona-Stücke auf Abstand machen, das erschöpft sich schnell. Es gibt noch andere Themen in der Welt, und denen müssen wir uns auch stellen“, betont Manquinho. „Ich hoffe daher, dass sich die Corona-Situation schnell bessert und wir wieder anders arbeiten dürfen.“

Choreographin Liliana Barros. Foto: Liliana Barros

Eine Auffassung, die Liliana Barros teilt. Die freie Choreographin aus Portugal mit Sitz in Braunschweig arbeitet an den Staatstheatern in Saarbrücken, Mannheim und Braunschweig („Funkelfuchs“), im LOT hat sie „Memorabilia“ herausgebracht. „Berührung ist unsere Sprache“, betont sie. Nun ohne auskommen zu sollen, nimmt sie als Herausforderung an. „Ich hoffe aber, dass ich im Herbst nächsten Jahres, wenn ich mein nächstes eigenes Stück in Hannovers Eisfabrik und im LOT erarbeite, darauf keine Rücksicht mehr nehmen muss.“ Freie Produktionen sind ihr wichtig, um sich einen Namen zu bauen und eigenes Publikum zu erobern. Im Juni 2021 ist sie zu einer spanischen Compagnie eingeladen, zuvor zu einer Produktion an einem deutschen Staatstheater. Da könnte es knapp werden. Die Ungewissheit ist ein Problem. „Die Recherche und das Konzept entstehen jetzt, aber ich weiß nicht, ob ich es später so umsetzen kann. Vielleicht muss ich das Thema dann ganz ändern.“

Um für die Konzeptarbeit frei zu sein, hatte sie in diesen Monaten keine Aufführungen und Projekte. Da fallen zwar keine Einnahmen weg, komme aber eben auch nichts rein, so Barros. Sorgen macht sie sich eher darum, dass in der Folgezeit die Aufträge ausbleiben. „Das Netzwerk ist unterbrochen, weil die Bedingungen, wie Tanz möglich sein wird, ungewiss sind.“