Tanz mit Maske: Ballett in Mülhausen probt wieder

Mi, 20.05.2020, 16.46 Uhr

Im ostfranzösischen Mülhausen üben in der Opéra National du Rhin wieder die Tänzerinnen und Tänzer des Balletts. Das Ensemble gehört zu den ersten in Frankreich, das mit den Proben wieder angefangen hat. Es muss sich an strenge Hygienevorschriften halten.