Die Pochers bequatschen 1000 Autos in Hannover

Man sollte meinen, das wäre doch was. Den Auftakt machen bei „Autokultur“, der cleveren Antwort der Agentur „hannover concerts“ auf die Corona-Auftrittswüste. Quasi mittenrein hat sie auf dem Schützenplatz eine Festivalbühne aufgebaut, vor der 1000 Autos mit Zuschauern auffahren können. Der Auftakt mit Pocher: natürlich ausverkauft, wie bereits viele der Konzerte, Shows und Kinoabende, die dort in den nächsten Wochen stattfinden. „Die Nachfrage ist groß, auch bei den Künstlern“, sagt „hc“-Sprecher Karsten Seifert.

Und der „Lieblingshannoveraner“ – Pocher über Pocher – hat die Ehre der Eröffnung. Zusammen mit seiner Frau Amira, mit der er seit kurzem auch einen Podcast betreibt, den sie an diesem Abend live aufzeichnen wollen. Sollte man meinen, die beiden hätten ein bisschen was vorbereitet.

Amira Pocher lässt sich feiern. Oliver freut sich. Foto: Ole Spata / dpa

Ihrem Talk, auf Deutsch: Gerede, lauscht man aus dem Autoradio über eine UKW-Frequenz. Der Ton ist gut, und weil er moderat auch von der Bühne schallt, mischt sich das zu einem angenehm direkten Livesound. Die Bühne ist von schräg aus der vierten Reihe schon ziemlich weit weg, und man guckt doch mehr auf die Leinwände, die die Pochers in Überlebensgröße zeigen.

Wir müssen jetzt mal über Allgemeinbildung sprechen. Weil die Pochers für das Verständnis ihrer privaten Talkshow offenbar voraussetzen, dass man in ihrer Pocher-Welt einigermaßen bewandert ist.

Michael Wendler und seine Pick-up-Laura sind ein Thema

Pocher, der aasig smarte bad boy aus der Privatfernseh-Parallelwelt, teilt gerne aus, schlagfertig und giftig. Aktuell zieht er wohl kampagnemäßig über Social-Media-Stars her. Zuletzt über den Schlagerstar Michael Wendler (47) und dessen öffentlich ausgelebte Liaison mit der 19-jährigen Laura. Das alles muss man wissen - oder sich bruchstückhaft erschließen aus Amiras und Olivers munterem Geplapper. Es fallen Namen von irgendwelchen Internet-Promis, deren Pornostarlet- oder Kokain-Vergangenheit die Pochers öffentlich gemacht haben. Und die denen darum offenbar Mobbing vorwerfen. „Wenn die nicht weiterwissen kommt immer dieser Vorwurf: Mobbing“, ätzt Pocher. Und sie zickig: „Was die und die macht, ist völlig legitim, solange sie uns nicht vorwirft, dass wir dasselbe machen. Es geht um Lügen, es geht um Doppelmoral.“

So weit, so belanglos. Und die Pochers quasseln fort, jetzt über Corona. Er: Was hältst du von den Lockerungen? Sie: Ich kann das nicht mehr hören. Ist nicht so mein Thema. Er: Aber findste gut, dass das Leben weitergeht. Sie: Ja, ist mir egal, solange die Leute gesund bleiben und nicht sterben.“

Hm. Die Autozuschauer in den ersten Reihen haben mehr als 100 Euro bezahlt für geistreiche Wortwechsel wie diese. Pro Auto sind übrigens zwei Personen erlaubt, oder vier aus einem Hausstand. Die meisten auf dem Schützenplatz scheinen sich tatsächlich top auszukennen in der B-Promi-Szene. Markige Statements auf der Bühne werden mit beifälligem Gehupe quittiert, was laut Platzordnung natürlich verboten ist.

Amira: Hannovers Bürgermeister? – Oliver: Ist ein Türke

Aber von wegen Allgemeinbildung. Umgekehrt erfrischende Totalignoranz bei Amira, einer ägyptischstämmigen österreichischen Model-Schönheit. Wie der Bürgermeister von Hannover, der vorhin die „Autokultur“ eröffnet hat, eigentlich hieß, weiß sie angeblich nicht mehr. Ist ein Türke, sekundiert Oliver. „Wenn es Ärger wegen des Hupens gibt, ist er schuld. Türkische Hochzeit.“

„Äähh“, sagt Amira, und zupft am Mikrokabel an ihrem Rücken herum. „Ich glaube, ich blute.“ – „Gut, bist du nicht schwanger“, meint Pocher.

Pocher springt auf Autos

Eine Stunde ist rum, jetzt muss noch ein bisschen was kommen. Kommt Oliver, auf die Autos zu, und steigt ihnen auch aufs Dach. Gang ins Publikum, sozusagen. Mit einer Mikrostange bewaffnet, spricht er durch runtergekurbelte Fenster mit Leuten. Sie kommen aus Salzgitter, Wolfsburg, Peine, Hannover. „Ich folge euch immer auf Instagram. Ist toll, euch mal so nah zu sein“, sagt eine aus ihrem Auto heraus.

Das Grand Finale: Heiratsantrag. Sarah und Heiko aus Braunschweig. Sie: Er soll mir einen machen. Beide aus der Automenge heraus auf die Bühne. Er macht ihn. Sie sagt Ja. Die Autos hupen und blinken. Sieht schön aus in der Abenddämmerung. Das war’s auch schon. Wer will, kann’s nachgucken bei Pochers.