Wie die Kinos der Region dem Corona-Koma trotzen

Die Kinos stehen bei dem Stufenplan der Corona-Lockerungen in Niedersachsen ganz hintenan. Stufe fünf von fünf. Wiedereröffnung unbestimmt. Volker Kufahl klingt deswegen tief besorgt. Seit knapp zwei Monaten ist das Braunschweiger Universum-Filmtheater geschlossen, wie alle Kinos bundesweit. Lange könne das kleine Programmkino den Umsatzausfall nicht mehr verkraften, sagt der Geschäftsführer. „Wir sind dringend darauf angewiesen, bald wiederzueröffnen. Unsere Rücklagen sind bald aufgebraucht. Wenn es nicht spätestens im Juli wieder losgeht, sieht es schlecht aus.“

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung*

Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Opt-In-Text *Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de

Kufahl ist die dringlichste Stimme unter den Kinochefs der Region, mit denen wir über den Shutdown sprechen. 7000 Euro Miete muss das „Universum“ mit zwei Sälen und Café jeden Monat aufbringen. Hinzu kämen Wartungskosten und Tilgungsraten. Die Liquidität werde knapp, auch wenn das „Universum“ Corona-Unterstützung erhalte. 5000 Euro Soforthilfe vom Land, 3000 von der Stadt, zählt Kufahl auf. 10.000 vom Bund seien beantragt, aber noch nicht ausgezahlt. Doch das alles helfe nur bedingt, wenn jeden Monat bis zu 50.000 Euro Umsatz wegbrechen.

„Universum“-Geschäftsführer Volker Kufahl. Foto: archiv / Flentje, Rudolf

Dankbar seien er und die sieben festen Mitarbeiter für Spenden von Stammkunden. Auch der Kauf von Gutscheinen für Vorstellungen in der Zukunft helfe dem „Universum“. Hoffnung setzt Kufahl auch in Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU), die angekündigt hat, Kinos, die für ihr Filmkunstprogramm ausgezeichnet wurden, mit Zuschüssen über Wasser zu halten. „Aber das Wichtigste ist, dass wir bald wieder spielen können“, sagt der Kinomann.

Gelassener blickt Meinhard Funk auf sein geschlossenes Kultiplex in Salzgitter-Lebenstedt. „Drei Säle, 720 Plätze, Familienbetrieb in Eigenbesitz, schuldenfrei“, zählt der 73-Jährige Cineast auf. Keine Mietkosten, immerhin 9000 Euro Corona-Hilfe vom Staat. Klar, als Kinobetreiber wolle er Filme zeigen, das sei sein „Lebenselixier“, aber es müsse auch Sinn machen und verantwortbar sein.

„Was die Abstandsregeln betrifft, ist die Situation beim Einlass oder Toilettengang nicht einfach“, meint Funk. „Das größere Problem ist aber, dass auch attraktive Filme im Angebot sein müssen.“ Und da liege der Hase im Pfeffer, weil die Verleiher zahlreiche Blockbuster, die in der ersten Jahreshälfte geplant waren, bis in den Herbst oder gleich ins nächste Jahr geschoben haben: „Bond – Keine Zeit zu sterben“ in den November, „Peter Hase“ in den Dezember, „Fast & Furious 9“ in den April 2021 und so weiter.

Das Kultiplex Salzgitter verkauft trotz Schließung Popcorn und Nachos, um seinen Kunden im Heimkino einen Hauch echtes Kinogefühl zu vermitteln. Foto: Kultiplex

Funk rechnet mit einer Wiedereröffnung eigentlich erst im August. Dann stehe immerhin der Start von „Wonder Woman 1984“ an. Einstweilen tröstet er Stammkunden mit dem Verkauf von frischem Popcorn, Nachos und anderen kinotypischen Leckereien freitag- und samstagabends: „Für ein bisschen echtes Kinogefühl beim Streamen zuhause. Das kommt prima an.“

Mit Umsatzverlusten in ganz anderen Dimensionen muss Hans-Joachim Flebbe zurechtkommen, Besitzer und Betreiber des Astor-Filmtheaters in Braunschweig sowie neun anderer schicker Kinos bundesweit. In Braunschweig hat der 68-jährige Unternehmer im vergangenen Herbst rund acht Millionen Euro investiert. Allein hier entgehen ihm Woche für Woche Schließzeit rund 150.0000 Euro Umsatz. Doch Flebbe wirkt ruhig und gefasst.

Besucher sollen angstfrei kommen

„Natürlich kam die Krise zur Unzeit. Wir waren gerade dabei, die Braunschweiger für das neue Konzept zu begeistern, und hatten mit dem ursprünglich geplanten Start des neuen Bond-Films das Kino für einige Wochen ausverkauft“, sagt er. Nun komme es auf das unternehmerische Geschick an, bis in den Herbst hinein zahlungsfähig zu bleiben. Immerhin helfe der Bund mit Bürgschaften, Liquiditätskredite von den Hausbanken zu erhalten. „Allerdings wird es sehr lange dauern, bis wir uns von den Verlusten dieses Jahres erholen können.“

Für die Linie der Politik nicht nur in Niedersachsen, die Kinos bei der Lockerung der Corona-Beschränkungen nach hinten zu stellen, äußert Flebbe ein gewisses Verständnis. „Da herrscht ein ungeheurer Druck, alle Branchen drängen auf Öffnung. Für uns ist wichtig, dass die Besucher angstfrei ins Kino zurückkehren, wenn wir wieder spielen können.“ Zumindest in Braunschweig hilft Flebbe auch, dass die Astor-Immobilie in Familienbesitz ist. Kurzarbeitergeld für die zahlreichen Minijobber im Kino zahlt er aus eigener Tasche.

Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick

coronavirus in niedersachsen- alle fakten auf einen blickCoronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen

Natürlich wollen auch sie sobald als möglich wieder öffnen, betonen Flebbe und sein Braunschweiger Kinoleiter Frank Oppermann. Entscheidend sei aber, dass die Politik rechtzeitig einen festen Termin nenne, damit man sich mit den Verleihern abstimmen könne. Denn um ein Großkino wie das Astor wirtschaftlich betreiben zu können, seien zugkräftige Blockbuster von großer Bedeutung. Man müsse sich mit den Verleihern rechtzeitig abstimmen. „Ein Problem ist, dass die großen internationalen Verleihe auf weltweite Vermarktung zielen. Auch in Amerika sind die Kinos derzeit geschlossen.“

Flebbe glaubt, dass die Corona-Krise die Kinos langfristig mindestens 10 bis 15 Prozent Umsatz kosten werde. „Der aktuelle Zwang zum Heimkino hat den Streamingdiensten viele neue Kunden gebracht, die sich nun vielleicht daran gewöhnen.“ Allerdings zeige der Ansturm auf die Autokinos, dass viele Menschen das Gemeinschaftserlebnis Kino immer noch schätzten. Auch in Braunschweig arbeiten Flebbe und Oppermann an diesem Angebot.

Kampf um Exklusivrechte

Aufmerksam, aber nicht panisch beobachtet Flebbe den Konflikt zwischen den US-Universal-Studios und der Kinobranche weltweit. Universal hatte sich entschlossen, den Start des Animations-Blockbusters „Trolls World Tour“ in der Corona-Krise nicht zu verschieben, sondern den Film direkt über Streaming-Dienste zu vermarkten. Das Studio äußerte Überlegungen, den Kinos auch künftig die übliche viermonatige Exklusiv-Verwertungszeit nicht mehr einzuräumen. Einige Branchenkenner sagten bereits den Untergang der Kinos voraus.

Die größte amerikanische Kinokette AMC kündigte einen Universal-Boykott an. „Letztlich würde Universal mit dem Verzicht auf die Kinos ohne Not eine wichtige Vermarktungsplattform verlieren. Eine, die bisher ja zur späteren Streaming-Verwertung hinzukommt.“ Aber tatsächlich sei die Exklusiv-Auswertung für die GroßKinos existenziell.

Der Vorteil der Filmkunst

Solche Sorgen plagen „Universum“-Chef Volker Kufahl weniger. In der Arthouse-Szene arbeiteten die mittleren und kleinen Verleihe mit den Programmkinos eng zusammen. Arthouse-Produktionen seien auf die Kinos angewiesen, um im Überangebot nicht unterzugehen – und umgekehrt.

Chyar Hesko betreibt den Filmpalast Wolfenbüttel und plant ein Autokino auf dem Ostfalia-Campus. Foto: Stephanie Memmert / archiv

Auch um eine Filmflaute bei der Wiedereröffnung macht er sich keine Sorgen. Ausgezeichnete deutsche Filmkunstproduktionen wie „Berlin Alexanderplatz“ und „Undine“ warteten nur darauf und würden in den Programmkinos ihr Publikum finden.

Die Brüder Chyar und Bengin Hesko, die in Wolfenbüttel seit zwei Jahren den „Filmpalast“ mit drei Sälen betreiben, setzen hingegen eher auf ein Mainstream-Familienprogramm. Kino ist nur ein Standbein der beiden jungen Unternehmer – „aber unsere Leidenschaft“, sagt Chyar Hesko (38). Mit Unterstützung der Stadt Wolfenbüttel, der Soforthilfe des Landes und Rücklagen kämen sie noch ein paar Wochen über die Runden. „Aber eine Wiedereröffnung spätestens im Juli wäre gut.“ Einstweilen wollen sie versuchen, die Zeit mit einem Autokino auf dem Ostfalia-Gelände zu überbrücken.