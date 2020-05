Wie Hansi Dobratz mit James Brown in Braunschweig baden ging

In dem Job brauchst du gute Nerven. Zum Beispiel, wenn du mehr als 100.000 Mark in die Hand nimmst, um James Brown ins Kennelbad nach Braunschweig zu holen. Weil die US-Soullegende die Massen schon ziehen wird. Aber dann kommen nur 800. Da hast du ein Loch in der Kasse, größer als der Kennelteich. Tja, was machst du da?

„Abrechnen und schlafen gehen. Sowas passiert halt. Keine Emotionen“, sagt Hansi Dobratz. „Am nächsten Morgen aufstehen und schauen, dass die nächsten Sachen besser laufen.“

1995 war das. Damals war der Veranstalter ohne Schlafstörungen schon rund 25 Jahre im Geschäft. 25 weitere hat er noch gemacht. Bis zu diesem Sonntag. Da wollte er sich mit einer letzten Schlagersause mit Florian Silbereisen und Co in der Volkswagen-Halle in den Ruhestand verabschieden. Eigentlich wieder eine sichere Sache, seit Monaten ausverkauft. Und doch wieder ein Reinfall, wegen Corona.

Doch Dobratz bleibt gelassen. Diesmal hatte er als örtlicher Partner des Tourneeveranstalters Konditionen, dass ihn die Sache nicht so hart treffe. Sagt er.

1989 startete Dobratz die Wolters-Hoffeste, damals das größte Brauereifest Deutschland. 2003 trat Bonnie Tyler auf. Die Reihe lief bis 2010. Foto: archiv / Taylor, David

Letztlich kann er froh sein, dass er entschieden hat, in diesem vermaledeiten Jahr den Schlussstrich zu ziehen. Viele Kollegen, vor allem kleinere, stünden vor dem Ruin. Für ihn ist es vor allem schade, dass er ohne eine letzte Aftershow-Fete mit langjährigen Mitarbeiterinnen und Wegbegleitern abtritt. Denn an seinem Entschluss will er nicht rütteln. „Ich bin 75, da ist es auch mal gut“, sagt Dobratz. Die Nachholshow im Mai 2021 will er schon nicht mehr organisieren. „Das exakte Datum steht noch nicht, aber es wird sie geben. Nur nicht mit mir.“

Fast 47 Jahre hat der gebürtige Wolfenbütteler sein Konzertbüro Hansi Dobratz betrieben. Aber im Geschäft war er schon früher. Begonnen hat alles, erzählt der großgewachsene Senior, nach einem Konzert der Band Beat Cats, das er sich 1966 in West-Berlin angeschaut hatte. An der Gitarre: Frank Diez, der später unter anderem für Peter Maffay spielte. „Ich bin mit der Gruppe ins Gespräch gekommen, und sie fragte, ob ich nicht ein paar Konzerte rund um Braunschweig für sie organisieren könnte.“

Start mit den Beat Cats 1966

Dobratz, gelernter Schriftsetzer, machte sich ans Werk. An ein Konzert kann er sich noch gut erinnern. Am 3. Juni 1967 hatte er einen Saal in der Echternstraße für die Beat Cats gemietet. Nebenan auf dem Altstadtmarkt feierte die halbe Stadt die Meisterschaft der Eintracht. „Hunderte schauten hinterher beim Konzert vorbei. Der Saal war vollkommen überfüllt.“

Zwei Jahre später gründete er den Verein Folk 69 mit und wurde Geschäftsführer. Der Club gab der boomenden Folkszene in Braunschweig eine Heimat und bald nicht mehr nur der. Reinhard Mey und Hannes Wader traten schon im ersten Jahr im „Haus der Jugend“ in der Neustadtmühle auf. „Wir waren fasziniert von den legendären Festivals auf Burg Waldeck“, erzählt Dobratz. 1969 implodierte das Festival im Streit um die politische und künstlerische Verortung zwischen Folk und aufkommendem Rock. Drei Jahre später stieg in Braunschweig das erste „Folkmeeting“ im und ums neue FBZ im Bürgerpark. Mit bis zu 3000 Besuchern wurde es ein rauschender Erfolg und bald als legitimer Nachfolger von Burg Waldeck angesehen.

1976 organisierte Dobratz die erste Tournee der DDR-Spitzenband Puhdys in Westdeutschland. Foto: Heidtmann / picture alliance/dpa

Dobratz stieg jetzt richtig ein. Er begann für den großen Konzertveranstalter Karsten Jahnke zu arbeiten. Er organisierte Deutschland-Tourneen für Folkstars wie Ray Austin und David Qualey. Er managte den Liedermacher Ulrich Roski. Er gründete mit einem Freund, dem Tontechniker Günter Pauler, das Plattenlabel Stockfisch und produzierte im Eigenvertrieb Scheiben unter anderem von Werner Lämmerhirt. „Was glauben Sie, wie oft sich die drei Lämmerhirt-Alben verkauft haben?“. – Hm. 30.000 Mal? –– „1,2 Millionen Mal“, sagt Dobratz. Allerdings habe er sich keine goldenen Fußmatten daran verdient, weil er die Rechte weitgehend den Künstlern überlassen habe.

Zwei Puhdys-Frauen setzten sich ab

1974 machte er sich mit seiner Konzertagentur selbständig. 1976 veranstaltete er die erste Tour der DDR-Spitzenband Puhdys im Westen. Anfangs sei der stellvertretende Kulturminister aus Ost-Berlin dabeigewesen, so Dobratz. Später nicht mehr. Die Band hätte die Westgagen größtenteils genutzt, um Equipment auch für befreundete Ost-Combos zu kaufen. Irgendwann durften die Musiker ihre Frauen mit auf Tour nehmen. Bei einem Bandmitglied hätten sich gleich zwei Frauen nacheinander in den Westen abgesetzt. Damit habe sich die Mitreiseerlaubnis erstmal erledigt, sagt Dobratz.

Viele Jahre ein Publikumsrenner in der Braunschweiger Stadthalle: das Jazz- und Bluesfestival. Hier spielt das Pars Swing Orchester. Foto: archiv / Flentje, Rudolf

Der Idealismus aus den frühen Folk-Jahren habe sich mit der Zeit abgeschliffen, auch wegen des nicht immer ganz idealistischen Verhaltens der Folkkünstler. In den 80ern setzte der nun etablierte Veranstaltungsprofi mit der Organisation von großen Partys und Festivals einen neuen Schwerpunkt: 1982 startete er das Jazz- und Bluesfestival in der Stadthalle, das bis 2009 über viele Jahre meist restlos ausverkauft war. 1989 legte er mit dem Wolters Hoffest los, damals Deutschlands größtes Brauereifest. Er stemmte Gala-Veranstaltungen wie die Feldschlösschen-Party. Kino im Kennel, Volkswagen-Familienfest, Oldie-Nächte in der VW-Halle.

Dobratz gründete die Konzertkasse, die bis zum Durchmarsch des Online-Ticketings eine ziemliche Goldgrube war. „Beim ersten Mal Chippendales und Andre Rieu waren die Schlangen Dutzende Meter lang.“ In den letzten Jahren machte Dobratz auch viel Schlager. Playback-Shows mit den Flippers und Florian Silbereisen. „Die Flippers meinten immer: Unsere Fans wollen die Lieder eben genau so hören wie auf Platte. Und der Florian Silbereisen hatte anfangs auch eine Band dabei. Aber die Leute wollen am Ende einfach feiern und gut unterhalten werden. Und er bietet ihnen viel Abwechslung.“

50.000 Mark im Hotelzimmer vergessen

Dobratz hat einen Haufen Anekdoten parat, wenn man etwas bohrt. Über den Schweizer Liedermacher, der mal 50.000 Mark im Hotelzimmer vergaß. Über den Deutschrocker, der auf den Puff wollte. Und viele Storys mehr, die er vielleicht mal zu Papier bringen will.

Ein paar Künstler gibt es, die faszinieren ihn noch immer. Herman van Veen etwa. Wenn der ihn nochmal wegen eines Konzerts in Braunschweig fragen sollte, mal schauen.

Aber ansonsten war es das. Nach all diesen Jahren.