Braunschweigs Theater will mit Klein-Formaten Präsenz zeigen

Seit dem 14. März finden auf Anordnung des Landes keine Vorstellungen mehr im Staatstheater Braunschweig statt. Der Spiel- und Probenbetrieb ist eingestellt. Aufgrund der bis 31. August geltenden Verbote von Großveranstaltungen und schwieriger Hygieneregeln erklärte Niedersachsens Kulturminister Björn Thümler jüngst im Interview mit unserer Zeitung: „Wir müssen also davon ausgehen, dass diese Spielzeit tatsächlich beendet ist, und so sehen das auch die Intendantinnen und Intendanten zumindest der Staatstheater. Sie wünschen sich klare Verhältnisse und wollen sich auf die Organisation der nächsten Spielzeit konzentrieren.“

Klar sind die Verhältnisse für Braunschweigs Generalintendantin Dagmar Schlingmann, was den Repertoire-Betrieb betrifft, dass also aktuell die bestehenden großen Inszenierungen nicht mehr gezeigt werden können. „Aber wir möchten die Hoffnung noch nicht aufgeben, dass wir, sobald es weitere Lockerungen gibt, Soloabende wie ,Novecento’ mit dem Schauspieler Götz von Ooyen als Schiffspianist und Christa Wolfs ,Kassandra’ mit Saskia Taeger aus dem Kleinen Haus ins Große holen und dort vor Publikum spielen, das mit Sicherheitsabstand platziert wird“, sagt sie im Gespräch.

Tatsächlich dürfte im Großen Haus mit festen Plätzen die Abstandsregel nicht das Problem sein. Im Übrigen gibt es drei getrennte Treppenhäuser, und die Garderobe könnte jeder auf dem ja freien Platz neben sich legen. „Aber wir müssen ja nicht nur die Zuschauer schützen, sondern auch die Mitarbeiter auf und hinter der Bühne. Da sind Ankleider, die beim Kostümwechsel helfen, der Inspizient, an dem jeder vorbei muss, die Bühnenarbeiter.“

Schlingmann hält es trotzdem für möglich, dass man, besonders im Hinblick auf die neue Spielzeit, coronataugliche Formate entwickele. „Dann eben ohne viel Kostümwechsel, nicht zu lang und ohne Pause, damit sich die Zuschauer nicht in den Foyers begegnen.“ Mit ihren Spartenleitern habe sie in den vergangenen Wochen verschiedenste Pläne entwickelt.

Im Schauspiel etwa könne man das bewusst inszenieren, dass auf Abstand via Mikroport gesprochen wird oder Plexiglaswände die Kollegen trennen. Auch der Tanz würde diese Herausforderung, gegen alle Gewohnheit nicht auf Berührung zu setzen und Vereinzelung und Isolation zu thematisieren, annehmen.

„Schwierig wird es allerdings für das Musiktheater. Die Kollegen des Orchesters im Graben und des Chors können nur schwer genügend Abstand halten. Große Oper wird wohl erstmal nicht gehen“, so Schlingmann. Liederabende und Kammerkonzerte dagegen seien möglich, auch kleinere Musiktheaterformate, die nun für die nächste Spielzeit vorbereitet werden sollen. Schon bald soll nach Möglichkeit vorsichtig der Probenbetrieb wieder hochgefahren werden. Dazu sei gerade ein Sicherheitskonzept der Landesunfallkasse eingegangen.

„Ich habe durchaus Respekt vor den Politikern, die das zurzeit entscheiden müssen. Gerade wenn man mitbekommt, wie schnell sich Stimmungen drehen“, sagt Schlingmann und bezieht sich auch auf die jüngsten Äußerungen von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble.

Wichtig sei ihr, den Kontakt zum Publikum zu wahren und so bald wie möglich wieder live auftreten zu können. „Die Kollegen haben sich ja online einiges einfallen lassen. Und wir haben zum Beispiel eine Kurzfassung von ,Der Fiskus’ produziert, für die nun auch nur virtuellen Mühlheimer Theatertage. Die steht nun bald bei uns im Netz. Doch richtig glücklich sind wir eben auch nur, wenn wir mit den Zuschauern das Theatererlebnis am selben Ort teilen, wenn sich ihre und unsere Emotionen treffen.“

Zeit zum Neukonzipieren habe man nun. „Wir wollten erst die Premieren um ein halbes Jahr verschieben. Aber da uns die Sicherheitsauflage länger begleiten werden, haben wir uns entschieden, doch lieber die neuen Produktionen, die wir für die nächste Saison geplant hatten, anzugehen und eben auf die neuen Verhältnisse auszurichten. Und eben nicht die Repertoire-Inszenierungen und kurz vor der Premiere gestoppten Inszenierungen dieser Spielzeit umzubauen. Dann schieben wir den ,Sommernachtstraum’ lieber noch ein Jahr weiter und machen ihn dann so wie geprobt.“

Auch bei ihrer eigenen „Fidelio“-Inszenierung, die am 2. Mai Premiere gehabt hätte, muss sie sich nun entscheiden, ob sie diese für den Saisonbeginn im September in neuer Form coronatauglich machen will, gegebenenfalls dann mit digitalem Chor. Oder ob sie doch am vollen Musiktheater und ihrem ursprünglichen Konzept festhalten wolle, „dann kommt er eben später.“ Die meisten Theater in Niedersachsen haben bereits Kurzarbeit eingeführt, u.a. auch das Staatstheater Hannover. „Auch wir sind in Gesprächen mit dem Land und der Personalvertretung“, erläutert Verwaltungsdirektor Stefan Mehrens. „Bislang konnte aber die Technik manches aufarbeiten, wofür sonst kaum Zeit bleibt. Die Schneiderei engagiert sich beim Herstellen der Corona-Masken.“

Die Musiker und Sänger müssten zu Hause proben, die Tänzer trainieren, die Schauspieler Rollen lernen, das laufe ja weiter. „Alle sind auf Standby und können sofort wieder einsteigen“, betont Schlingmann. Die freien Regisseure und Choreographen habe man entsprechend der bisher geleisteten Arbeit entlohnt, noch nicht begonnene Arbeiten würden in spätere Spielzeiten verschoben, so dass das Engagement bestehen bleibt. „Für manche ist das hart, wenn ihnen nun ein Jahr lang auch anderswo Engagements wegbrechen, aber sie haben so auch wieder eine Perspektive“, so Mehrens. Die Gastkünstler etwa des Musicals erhielten Ausfallhomorare von 50 Prozent. Schlingmann will noch eine hausinterne Sammlung für die freischaffenden Braunschweiger Künstler durchführen.

Alle hoffen, dass das Publikum treu bleibt. „Wir hatten gerade einen sehr guten Zuschauerzulauf, hätten in dieser Saison super Zahlen gehabt, das ist uns nun weggebrochen“, erläutert die Intendantin. „Aber da wollen wir anknüpfen. Daher müssen wir möglichst schnell wieder live präsent sein.“

KOMMENTAR:

Von Andreas Berger

Gesundheit ist wichtig. Darum haben sich Kultur und Kirche bislang auch sehr bescheiden gezeigt, sich brav allen Verfügungen zum Schutz gegen Corona gefügt und Stimmung für die Selbstbeschränkung aus humanitärer Rücksicht gemacht.

Aber es geht auch um Verhältnismäßigkeit. Wenn man vorm Baumarkt Schlange stehen darf, dann sollten in Kulturhäusern, in denen zivilisiertes Verhalten fast klischeehaft zum guten Ton gehört, kleine Veranstaltungen möglich sein. Man kann nur hoffen, dass Niedersachsens Kulturminister tatsächlich nur den Repertoirebetrieb bis Saisonende schließen will, aber all jene kleinen Live-Formen ab 4. Mai möglich werden, die Zuschauer herbeisehnen, auch als Vorschein der großen Show, für die die Zauberkiste Theater seit je steht.

Monologe wie Götz van Ooyens „Novecento“ zeigen, dass Theaterzauber auch allein aus der intimen Versenkung in andere Biografien und glaubhaft gespielte Charaktere entstehen kann. Und mancher verdankt einem dramatisch durchgestalteten Liederzyklus von Schubert ebensolche Wonnen wie der „Götterdämmerung“. Es gilt jetzt Perlen des Liedguts, von Mythos durchdrungene Jetztzeit-Monologe von Bernard-Marie Koltès, einen Tänzer im Solo-Dialog mit seinen Ängsten und Hoffnungen zu entdecken. Jeder Künstler trägt solche Herzensstücke mit sich. Jetzt ist Zeit und Raum dafür. Kulturschaffende und Publikum dürfen ihn jetzt ruhig etwas lauter einfordern!