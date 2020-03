Braunschweiger Professor: Infektionsschutz wird Rechtsnorm

Nie zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik hat der Staat derart massiv in bürgerliche Grundrechte eingegriffen. Wir fragten Nils Bandelow, Professor für Vergleichende Regierungslehre an der TU Braunschweig, ob das legitim ist.

Wie historisch einmalig ist die Corona-Krise aus politikwissenschaftlicher Sicht?

Einmalig ist sie nicht zuletzt wegen der Geschwindigkeit, mit der Entscheidungen getroffen werden ohne vorauslaufende politische Abwägung, die eigentlich typisch ist für den demokratischen Prozess. Die Legislative – der Bundestag – ist aktuell kaum funktionsfähig. In der Bundesrepublik haben wir etwas Vergleichbares noch nicht erlebt.

Nils Bandelow, Professor für Vergleichende Regierungslehre an der TU Braunschweig. Foto: Oetken / Archiv

Ist diese Selbstermächtigung des Staates in unserer Verfassung vorgesehen oder wird improvisiert?

Das Grundgesetz zielt aufgrund der furchtbaren Erfahrungen mit dem Nationalsozialismus eigentlich in eine ganz andere Richtung: auf demokratische Kontrolle, Gewaltenteilung und den Schutz des Individuums. In den 60er Jahren wurden dann in der ersten großen Koalition die Notstandsgesetze erlassen, die neue Möglichkeiten zu einer Einschränkung der Grundrechte schufen. Aber an eine Pandemie wurde in keiner Weise gedacht. Unser politisches System ist darauf nicht vorbereitet, und so wird das Infektionsschutzgesetz plötzlich zur zentralen Rechtsnorm in Deutschland, wofür es sicher nicht gemacht ist.

Das Infektionsschutzgesetz ist aber kein Notstandsgesetz?

Nein. Die Notstandsgesetze hebeln insbesondere den Einfluss des Bundestags rigide aus. Sie geben der Regierung in dringenden Notsituationen für einen begrenzten Zeitraum sehr weitgehende Vollmachten, die bisher noch nie genutzt wurden. Man dachte dabei vor allem an militärische Verteidigungsfälle.

Ist das Infektionsschutzgesetz auf Bundes- oder auf Länderebene verankert? Die aktuellen Verordnungen gehen ja von den Ländern aus.

Infektionsschutz gehört zur konkurrierenden Gesetzgebung. Wir haben ein Bundesinfektionsschutzgesetz, die Umsetzung ist aber weitgehend den Ländern überlassen. In Bereichen, die vom Bund nicht geregelt sind, können sie ergänzende Gesetze erlassen.

Verordnungen von Ladenschließungen und Ausgangsbeschränkungen sind also Entscheidungen der Länder?

Ja, aber sie beziehen sich dabei auf das Bundesinfektionsschutzgesetz. Derzeit wird an einer Erweiterung der Befugnisse durch das Gesetz gearbeitet, die auch dem Bund mehr Handlungsspielraum geben sollen: etwa die, eine allgemeine bundesweite Ausgangssperre zu erlassen. Unter Juristen ist umstritten, ob das Gesetz derzeit überhaupt eine Grundlage beispielsweise für längerfristige Ladenschließungen sein kann, oder ob es nicht nur kurzfristige Maßnahmen erlaubt.

Prinzipiell könnte ein Geschäftsbesitzer also dagegen klagen?

Das Entscheidende ist, dass die Verhältnismäßigkeit gewahrt bleibt. Und die Politik, aber auch die Wirtschaft steht vor der schwierigen Situation, dass sie die Verhältnismäßigkeit kaum abschätzen kann. Eigentlich weiß niemand, wie gefährlich und weit verbreitet dieses neuartige Virus wirklich ist.

Obwohl die Eingriffe in den Alltag so massiv sind, stellt sie aber niemand ernsthaft infrage. Hat diese Folgsamkeit nicht auch eine problematische Seite?

Aus historischen Erfahrungen wissen wir, wie schnell man die Öffentlichkeit lenken kann. In der aktuellen Situation sind sich im Grundsatz noch alle Parteien einig. Man weiß zwar vieles nicht, aber das Risiko, dagegen zu argumentieren und dann zehntausende von Todesfällen zu verantworten, ist einfach zu groß. Was mich als Sozialwissenschaftler überrascht, ist, dass man es nicht schafft, mehr grundlegende Informationen über Infektionszahlen zu bekommen, etwa durch regelmäßige repräsentative Untersuchung. Dafür bräuchte man jeweils 1000 Probanden. Aber die Logik ist eine andere. Man hat anfangs zu wenig gemacht, weil es ohne Todesfälle schwierig ist, tiefgreifende politische Entscheidungen durchzusetzen. Nun hat man die Katastrophe, und da setzt man alle Ressourcen ein, Menschenleben unmittelbar zu schützen. Wenn das Schlimmste überwunden ist, sollte die Regierung breiteren Sachverstand nutzen, nicht nur virologischen.

Welche Schlüsse sollte man insgesamt aus der Krise ziehen?

Was sich nicht bewährt hat, ist die Vorbereitung auf die Pandemie – etwa ausreichend Schutzkleidung zu besorgen oder Großveranstaltungen frühzeitig abzusagen. Da fehlt eine koordinierende, verantwortliche Stelle, idealerweise sogar auf europäischer Ebene. Auch auf andere Risiken wie Umweltkatastrophen sollte man sich strategisch vorbereiten und versuchen, öffentliche Akzeptanz zu schaffen, dafür Mittel in die Hand zu nehmen.

Wenn Impfstoffe und Medikamente gefunden werden, können die Pharmaunternehmen damit sehr hohe Gewinne erzielen. Sollte das reguliert werden?

Das Arzneimittelmarkt-Neuordnungsgesetz von 2011 hat Regulierungen geschaffen, die Mondpreise verhindern. Tatsächlich allerdings ist die Forschung in den Unternehmen, durch die Zunahme der Drittmittelfinanzierung aber auch in den Universitäten auf Felder ausgerichtet, die sich einmal rechnen könnten. Darum gibt es viele Grippe-Impfstoffe, aber noch keine gegen Corona-Viren, die bisher kaum beachtet wurden. Die Entwicklung von Impfstoffen hat sich ohnehin stark in die USA und nach Asien verlagert. Dort ist man in der Entwicklung nicht so vorsichtig wie bei uns. Medikamente können dort schon frühzeitig an Menschen getestet werden. Das ist auch eine ethische Frage: Wie reagieren wir, wenn China morgen mit einem Impfstoff auf den Markt kommt?