Kreative Nachbarschaftshilfe in Zeiten der Corona-Krise

Fr, 27.03.2020, 15.37 Uhr

Buchlesung per Internetvideo, Singen aus der Ferne, Hilfe bei Besorgungen: Der Verein Künstlerkolonie in Berlin steht in der Corona-Krise nicht nur mit Rat und Tat, sondern auch mit kulturellen Angeboten den älteren Mitbürgern zur Seite.