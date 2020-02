Kritik an Bolsonaro dominiert Karneval in Rio

Mo, 24.02.2020, 12.23 Uhr

Beim Wettstreit der Sambaschulen in der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro dominiert in diesem Jahr unverhüllte Kritik an der Politik des rechtsradikalen Präsidenten Jair Bolsonaro. Dass diese dennoch schrill und bunt ausfallen kann, beweisen die Tausenden von Tänzer, die über zwei Tage hinweg durch das Sambodrom ziehen.