Karnevalbeginn in Köln von Trauer getrübt

Do, 20.02.2020, 15.43 Uhr

In Köln haben tausende Menschen den Beginn des rheinischen Straßenkarnevals eingeläutet. Die Feierlichkeiten stehen aber auch unter dem Zeichen des Gedenkens an die Opfer des mutmaßlich rechtsextremen Anschlags von Hanau IMAGES AND SOUNDBITESN°1P54CS