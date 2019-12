Unendliche digitale Weiten im Kunstmuseum Wolfsburg

Punkt zwölf Uhr nimmt Ryoji Ikeda am Donnerstag im Wolfsburger Kunstmuseum am Konferenztisch Platz, um über seine Arbeit „data-verse“ mit Journalisten zu sprechen. Er ist ganz in Schwarz gekleidet, hat die Mütze über die Augenbrauen gezogen und erklärt: „Schreibt nicht, was ich sage; schreibt, was...