Harzer Hüttenstimmung im Braunschweiger Wintertheater

Am Ende wackelt die Butze, wenn im Zugabenfeuerwerk alle möglichen Titel mit Harz (hearts) sekundenschnell hintereinandergedingelt werden – von Sergeant Peppers Lonely Harz Club bis „You are my Harz, you are my Soul“.

Gestartet wird in Volksmusikantenmanier mit dem „Köhlerliesel“ und Gejodel, aber Wirt Schamborski weiß schon, er braucht den Superstar, um zwischen Braunlage und Hahnenklee noch was loszumachen. Und er kommt - der Kaiser, Roland Kaiser. Louie gibt mit kräftigem Bariton die St. Andreasberger Fassung von „Santa Lucia“.

Kurze Sprechszenen mit netten Pointen wechseln mit den eitnerschanztypischen Anverwandlungen bekannter Songs, von „Wein nicht, wenn der Regen fällt“ über „Moonriver“ bis Frl. Menkes „Hohe Berge“. Burkhard Bauche am Elektroklavier ist der sichere Tongeber und der freuderfahrene Psychotröster für die unter Depressionen leidenden Harzer Werktätigen.

Sie testen zwar die im Marketing-Neusprech vom Verwaltungsassistenten vorgeschlagenen Revitalisierungsideen szenisch-musikalisch an, aber nach Hexensabbath, Bergstollenkur und Harzer Roller-Show geben die greta-ökologischen Überlegungen von Wirtstochter Grit den Ausschlag für ein beherztes: „Lassen wir doch alles, wie es ist.“

Denn nicht als moderner Vergnügungspark, sondern als spröde, manchmal retrograde, aber ehrliche Natur- und Kulturlandschaft hat sich der Harz in die Herzen der Hiesigen (wie der Holländer) gegraben: mit Märchenwald, Schullandheim, hartgekochtem Ei im Rucksack und „Bahnfrei, Kartoffelbrei“ beim Rodeln am Torfhaus. „Harz, aber herzlich“ hat Eitner das in seinem menschlich rührenden Abschlusssong, der dem Abend den Titel gibt, eingefangen. Gute Stimmung, rasender Applaus.