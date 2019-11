Songschreiber-Ikone Heather Nova ertrinkt im Klangbrei

Es fing schon irgendwie blöd an. Pünktlich um 20 Uhr betrat als Vorspiel eine Hippie-Frau namens Lisa Who mit ihrem Gitarristen die Bühne, setzte sich hinter ihr Keyboard, und begann, depressionsfördernde Lieder auf Deutsch zu singen. Nein, nicht zu singen, sondern herunterzuleiern.

Ok, sowas geht vorbei, und eine Stunde später stand dann sie da: Heather Nova, Singer-Songwriterin aus Bermuda, trotz ihrer inzwischen 52 Jahre mädchenhaft schlank, blondes Engelshaar, weiße Hose, ärmelloses Top. Dazu die Akustik-Gitarre und eine umwerfende Stimme. Ein Traum, erschienen im Westand, um mit ihrer dreiköpfigen Band ihr neues Album „Pearl“ vorzustellen.

Es war, um es kurz zu sagen, eines der miesesten Konzerte, das ich in den vergangenen Monaten gehört habe. Nicht etwa, weil die Musik schlecht war, im Gegenteil. Heather Novas neues Album wird zu Recht in den Besprechungen allgemein gefeiert und mit ihrem Durchbruchs-Album „Oyster“ verglichen. Das kam 1993 heraus, klang neu und überraschend und katapultierte die Frau aus der Karibik auf die großen Musikbühnen. Sie ist seitdem weltweit unterwegs, und auch wenn es in den vergangenen Jahren ruhiger um sie wurde, war sie doch immer präsent.

Das Westand war gut gefüllt, Heather Nova hat auch in Braunschweig ihre Fangemeinde. Zu Beginn die Akustik-Gitarre und ihre Stimme: sofort Gänsehaut. Aber dann setzte die Band ein. Übersteuert, überdreht, die Magie der Stimme völlig zudeckend. Schlagzeug und Bass überlagerten alles, als Ausgleich wurde Heather Novas Stimme hochgedreht, aber da sie sich oft in den höheren Registern bewegt, kippte das schnell in eine schmerzhafte Tonlage um. Nichts gegen laute Musik – wobei es so besonders laut gar nicht war – aber wofür gibt es eigentlich Leute an den Pulten, die das Ganze aussteuern? Die beiden bewegungslosen alten Männer an den Heather-Nova-Reglern schienen jedenfalls hypnotisiert von ihren flackernden Anzeigen und von dem Klangbrei nichts mitzubekommen.

Denn das war es: ein Klangbrei. Von den lyrischen, teils sehr persönlichen Texten der Lieder verstand man sowieso nichts, und richtig schlimm wurde es, wenn Gitarristin Berit Frydahl zeigte, was sie auf ihrem Instrument drauf hat. Sie gab in ihren Solos den Slash in weiblich, auch heftig beklatscht, aber es war nichts als laut und irgendwie rhythmisch. Ich bildete mir ein, dass Heather Nova in ihrer ätherischen Erscheinung etwas hilflos daneben stand, wenn die Skandinavierin loslegte.

Aber dann kam ein Bruch, und es wurde richtig richtig gut. Schlagzeuger und Gitarristin verließen die Bühne, Bassist Arnulf Lindner legte sein Instrument zur Seite und griff zum Cello. Heather Nova kündigte unter anderem einen ganz frühen Song an, „My fidelity“. Gitarre, Gesang, Cello. Magisch. Der Abend wurde schön. Leider nur für ein paar Lieder.

Denn dann kamen die anderen wieder zurück und es ging softrockig weiter. Viervierteltakt, alles im eher gemütlichen Tempo, alles überdreht und übersteuert, zum Schluss etwas heftiger, um das Finale einzuläuten. Nach 80 Minuten war es vorbei. Noch zwei Zugaben, viel Applaus, schnell nach Hause.

Dort hörte ich mir auf Spotify „Pearl“ an, wie es sein sollte: Alles glasklar, wunderbare Lieder, eine großartige Stimme. Ach Heather, es hätte so schön mit uns sein können.