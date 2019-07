YouTube Goldene Kamera Digital Award: Linda Zervakis moderiert

Berlin. Am 26. September wird in Berlin der YouTube Goldene Kamera Digital Award verliehen. Eine prominente Moderatorin leitet durch den Abend.

Linda Zervakis ist bekannt als eines der prominentesten Gesichter der „Tagesschau“. Am 26. September wird die Moderatorin ebenfalls Nachrichten verkünden – und zwar wer den YouTube Goldene Kamera Digital Award gewinnt.

Die FUNKE Mediengruppe, zu der auch diese Redaktion gehört, verleiht den Preis in Kooperation mit der Video-Plattform YouTube im Kraftwerk Berlin. Neben Linda Zervakis wird Moderator Daniele Rizzo durch den Abend führen. Preise werden in den Kategorien „Best of Comedy & Entertainment“, „Best of Education & Coaching“,„Best of Information“, „Best Newcomer“ und „Best Brand Channel“ und „Special Award“ vergeben. Die Preisträger werden von einer Jury gekürt.

In zwei Kategorien können aber die Zuschauer per Online-Voting abstimmen: „Best Music Act“ und „Best of Let’s Play & Gaming“. Das Publikum vor Ort entscheidet über den Sieger der Rubrik „Best Brand Channel“.

In der Jury zur diesjährigen Preisverleihung sitzen unter anderem: Carsten Erdmann (Chefredakteur Digital der FUNKE Zentralredaktion), Christian Hellmann (Chefredakteur FUNKE Programmzeitschriften), Marie Todeskino (Chefredakteurin der FUNKE-Reichweitenportale) sowie Andreas Briese (Director YouTube Partnerships Central Europe), Patrizia Mosca („Kurzgesagt - In a Nutshell“), LeFloid, Konstantin Hert („freekickerz“),„Jay & Arya“, Felix Michels („Tomatolix“), Jorge González (Fashion-Experte), Aminata Belli und Wana Limar (Moderatorinnen), Hubertus Koch (Journalist und Filmemacher), Moritz Garth (Musiker), Larissa Pohl (CEOWUNDERMAN) sowie Dörte Spengler-Ahrens (Managing Director Creation Jung vonMatt/SAGA).

Das waren die Preisträger beim YouTube Goldene Kamera Digital Award im vergangenen Jahr. (FMG)