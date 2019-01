Neue Staffel ab Freitag bei Amazon Prime

Noch jung ist der Tag, aber er wird lang werden für Bastian Pastewka. Denn er muss in diesem Hotelzimmer über den Dächern von Köln die Werbetrommel rühren. Was heißt muss? Er will. „Ich liebe solche Tage“, wird er später sagen. Weil er dann reden kann über die Serie, die ihm am Herzen liegt wie...