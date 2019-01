Szenen aus dem Austro-"Tatort: Wahre Lügen"

Austro-„Tatort“: Die Bilder von „Wahre Lügen“

Schauspieler Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser haben viel zu feiern. Fast auf den Tag genau seit 20 Jahren ermittelt Harald Krassnitzer als Kommissar Moritz Eisner. Adele Neuhauser ist in „Wahre Lügen“ zum 20. Mal als Ermittlerin Bibi Fellner zu sehen. Gebührend feiern kann das Duo auch in dieser Woche: Am Donnerstag, 17. Januar, wird Adele Neuhauser 60 Jahre alt.

Foto: ARD Degeto/ORF/Cult Film/Petro Domenigg / ARD Degeto/ORF/Cult Film/Petro D