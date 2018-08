Star Trek: Spock und Co. sind die Helden

Die Helden aus dem „Star Trek“-Universum

Captain James T. Kirk und seine Mannschaft waren die ersten Sternenflotten-Mitglieder, die im „Star Trek“-Universum die unendlichen Weiten erkundeten. Am 8. September 1966, also vor über 50 Jahren, wurde die erste Folge der TV-Serie über die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise in den USA ausgestrahlt.

Foto: imago stock&people / imago/United Archives International