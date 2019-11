Buschbrände in Australien

Dicke, schwarze Rauchwolken steigen über dem Osten von Australien auf. Zahlreiche Bäume und Büsche stehen dort derzeit in Flammen. Feuerwehrleute sind an vielen Orten mit Schläuchen im Einsatz, um die Flammen zu bekämpfen. Zum Schutz und um die Löscharbeiten nicht zu behindern, mussten am...