Hamburg. Ein Mann löste am Flughafen in Hamburg Amok-Alarm aus. Hintergrund ist womöglich eine Kindesentführung. Flugverkehr wurde eingestellt.

Am Hamburger Flughafen hat am Samstagabend ein Mann mit einem Auto und zwei Kindern an Bord mehrere Absperrungen im Norden des Geländes durchbrochen und soll auf das Rollfeld gefahren sein. Dabei sollen auch Schüsse gefallen sein. Bundes- und Landespolizei sind mit einem Großaufgebot vor Ort, der Flugverkehr wurde eingestellt.