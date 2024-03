New Jersey/ USA. Gesunde Ernährung ist das A und O. Wer sich an bestimmte Gemüsesorten hält, gibt seinem Körper die bestmögliche Verpflegung.

Fast täglich hört man neue Wunderdinge über vereinzelte Lebensmittel. Mal ist die Gurke super, am nächsten Tag vielleicht doch lieber Radieschen, am dritten Tag ist dann Kaffee der absolute Heilsbringer. Für Menschen, die sich gesund ernähren oder eine Diät starten wollen, kann das durchaus verwirrend sein.

Forscher der William Paterson University aus New Jersey (USA) haben jetzt in einer Studie untersucht, welches Gemüse tatsächlich am gesündesten ist. Besonders ein Gemüse räumt dabei mit deutlichem Abstand den ersten Platz ab.

Nährstoffdichte: Wissenschaftlicher Indikator für gesundes Essen

Für die Studie wurde nicht nur Gemüse, sondern auch Obst genau unter die Lupe genommen. Dafür wurde die Nährstoffdichte der jeweiligen Gemüse- und Obstsorten untersucht. Die Wissenschaftler analysierten, wie viele Nährstoffe und Mineralien in jeweils 100 Kalorien der jeweiligen Sorte steckten. Anhand dieser Daten wurde dann die Nährstoffdichte errechnet. Je näher das Ergebnis einer Gemüsesorte an die 100 reichte, desto besser.

Brunnenkresse ist nicht nur gesund, sondern hat auch eine leicht scharfe Würze. © iStock | RapidEye

Das einzige Gemüse, das dabei die volle Punktzahl erreichte, ist die Wasserkresse, in Deutschland auch Brunnenkresse genannt. Kennen Sie nicht? Wie der Name schon sagt, wächst die Wasserkresse vor allem in wassernahen und eher dunklen Bereichen. Sie ist leicht scharf und schmeckt entfernt nach Senf, weswegen sie sich auch als gesunder Gewürzersatz im Salat eignet.

Zu kaufen gibt es die Wasserkresse im Supermarkt eher selten, sie kann aber relativ leicht angebaut werden. Dafür wird lediglich ein schattiger oder halbschattiger Platz auf dem Balkon benötigt, der immer sehr feucht gehalten werden muss. Die Samen gibt es im Internet oder auch im gut sortierten Baumarkt oder Pflanzenfachhandel.

Studie zeigt: Gemüse deutlich gesünder als Obst

Auf dem zweiten Platz der besten Gemüse landet der Chinakohl, der eine Nährstoffdichte von 91,99 aufweist. Er liefert viel Kalium und Eisen, was für die Herzgesundheit und die Muskelfunktion von Bedeutung ist. Das Treppchen wird komplettiert vom Mangold, der mit einer Nährstoffdichte von 89,27 aufwarten kann. Übrigens: Das beste Obst, die Zitrone, landet mit einer Nährstoffdichte von gerade mal 18,72 auf dem abgeschlagenen 28. Platz.

Und so sieht die Rangliste fürs Gemüse aus: