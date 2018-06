So schön schlammig war der Keiler-Run 2018

1.200 Teilnehmer gingen am Sonntag beim 6. Harzer Keiler Run in Hörden an den Start. Zu absolvieren war eine Runde von 12,5 Kilometern rund um das Dorf, gespickt mit jeder Menge Hindernissen. Auf der Frischlingsfährte galt es, eine Runde zu laufen, bei der Keilerfährte waren es zwei Runden. Dabei wurde es nicht selten matschig.

Foto: Mark Härtl