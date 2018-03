So sieht ein Flüchtling Eisdorf

Hassan über sich: "Mein Name ist Hassan Ahmed, ich wurde am 9. Januar 2002 im Irak in Bagdad geboren. Mit meiner Familie flüchtete ich am 26. Juli 2015 nach Deutschland. Das hat 17 Tage gedauert. Im Moment wohnen wir in Eisdorf. Ich bin in der neunten Klasse Realschule in der OBS Badenhausen. Mein Traum ist es, Fotograf zu werden und nebenbei als Youtuber zu arbeiten. Ich fotografiere gerne, vor allem Landschaften und Tiere. Auch Hochzeiten finde ich interessant."

Foto: Hassan Ahmed