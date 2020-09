Hexentrail at Home

Das Team der Kulturschmiede nimmt am Hexentrail at Home teil. Am 5. September 2020 läuft die Gruppe von Wulften durch das Rhume- und Sösetal rund 30 Kilometer nach Osterode, verbunden mit der Übergabe zweier Spendenschecks an den Ponyhof Wulften und die Osteroder Vogelstation.

Foto: Robert Koch / HK