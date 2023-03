Seniorin in Herzberg mit Messer bedroht

Die Polizei in Herzberg fahndet nach einem bislang unbekannten jungen Mann, der am vergangenen Mittwoch, 22. März, am Juessee eine Seniorin mit einem Messer bedroht und ihr dann die Handtasche geraubt haben soll.

Die Tat ereignete sich gegen 11.30 Uhr an einer Parkbank in der Straße „Alte Bleiche“. Durch die Hilferufe der Frau wurden zwei Zeugen, die in der Nähe des Skaterplatzes auf einer Bank saßen, eigenen Schilderungen zufolge auf das Geschehen aufmerksam und eilten zu Hilfe. Einer der beiden Männer nahm die Verfolgung des mit der erbeuteten Tasche in Richtung „Flötebrink“ flüchtenden Täters auf.

Täter wirft Tasche weg, erbeutet aber Geldbörse

Auf der Flucht warf der Unbekannte die geraubte Tasche plötzlich weg und lief weiter. Der Zeuge hob die Handtasche auf und brachte sie der Überfallenen zurück.

Die Geldbörse mit etwa 60 Euro Bargeld Inhalt hatte der Unbekannte zuvor aber schon aus der Handtasche gestohlen.

Der mutmaßliche Räuber soll dunkel gekleidet, ca. 17 bis 18 Jahre alt, etwa 170 bis 180 Zentimeter groß gewesen sein und schwarzes, wuscheliges Haar gehabt haben. Eine nach dem Geflüchteten eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Herzberg unter Telefon 05521/99 895-0 entgegen.