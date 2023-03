Böller-Attacke am Wolfsburger ZOB: Polizei ermittelt

Einen Böller in einen Bus geworfen haben unbekannte Jugendliche am Donnerstag gegen 13.55 Uhr am Wolfsburger ZOB, teilt die Polizei mit. Betroffen gewesen ist ein Bus der Linie 230, die am Schulzentrum Fallersleben startet und bis zum ZOB fährt.

Jugendliche schmeißen wohl nicht zum ersten Mal Böller in Wolfsburg

Dort stiegen die Täter auch aus, bevor sie den Böller ins Fahrzeug schmissen. „Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich zum Glück keine Fahrgäste mehr im Bus, so dass lediglich der Busfahrer betroffen war, der mit dem Schrecken davonkam“, heißt es in der Polizeimitteilung.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz. „Es handelt sich hierbei nicht mehr um einen Dumme-Jungen-Streich,“ wird Polizeisprecher Thomas Figge zitiert. Bei den bisherigen Ermittlungen sei herausgekommen, dass es nicht das erste mal gewesen ist, dass dieselbe Gruppe Knallkörper in einen Bus geworfen hat.

Da der Bereich am ZOB zur Tatzeit stark frequentiert ist, hoffen die Beamten auf Zeugen und Hinweise: 05361 46460.

