Bankmitarbeiter vereiteln Betrug in Wolfsburg

Wolfsburg. Zwei Mal haben Betrüger am Dienstag in Wolfsburg versucht, ältere Bürger um ihr Geld zu bringen – sogar mit bestellten Taxis zu den Banken.

In Wolfsburg sind am Dienstagnachmittag zwei Betrugsfälle abgewendet worden – dank aufmerksamer Bankmitarbeiter. In beiden Fällen erhielten Wolfsburger Senioren von einem angeblichen Polizeibeamten einen Anruf, in dem behauptet wurde, ihre Tochter beziehungsweise ihr Enkel hätte einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem ein Kind schwer verletzt wurde. „Um eine drohende Untersuchungshaft abzuwenden, sollten die Angerufenen nun einen fünfstelligen Betrag zahlen“, erklärt die echte Wolfsburger Polizei.

Zwischenzeitlich übernahm dann ein angeblicher Staatsanwalt das Telefonat und redete ebenfalls auf die sichtlich geschockten Senioren ein, die Summe doch zu zahlen. Diese erklärten sich schließlich bereit und gaben an, zur Bank fahren zu wollen.

„Die Dreistigkeit der Betrüger kannte auch hier keine Grenzen, denn sie erfragten die Wohnadresse der Senioren und orderten in beiden Fällen ein Taxi, welches die Personen zu einer Bank fuhr“, erklärt die Polizei weiter.

Wolfsburg: Betrug fliegt dank Bankmitarbeitern auf

Hier flog dann der Betrug auf, denn als die Senioren in der Bank den hohen Geldbetrag von ihrem Konto abheben wollten, wurden in beiden Fällen die Mitarbeiter des Geldinstitutes misstrauisch, hinterfragten die Gründe der Geldabhebung und alarmierten die Polizei.

Polizeisprecher Thomas Figge lobt das Verhalten der Bankmitarbeiter – und bedankt sich: „Die Bankmitarbeiter waren sensibel und haben hervorragend reagiert.“ Ferner rät Figge: „Seien Sie misstrauisch und hinterfragen Sie Sachverhalte, die ihnen von Fremden am Telefon mitgeteilt werden. Rufen Sie die Betroffenen oder nahe Verwandte direkt an und bitten um Hilfe. Im Zweifelsfalle alarmieren Sie die Polizei auch über 110!“

