Tradition Alle Osterfeuer in Braunschweig auf einen Blick

Das Beisammensein am Osterfeuer ist für viele Menschen eine liebgewonnene Tradition. In wenigen Tagen ist es wieder soweit. 40 Vereine und Gruppen in Braunschweig haben bislang bei der Stadtverwaltung ein Osterfeuer für Ostersamstag und Ostersonntag angemeldet (Stand 29. März).

Wir zeigen hier im Überblick die einzelnen Veranstaltungsorte.

Osterfeuer am Samstag, 8. April, in Braunschweig

KGV Asseblick: 17 Uhr, Freifläche am Vereinsheim

Ortsfeuerwehr Bienrode: 18 Uhr, Osterfeuerplatz am Bienroder See, neben dem Hohen Feld Noahs

Braunschweiger Schrebergarten-Verein: 16.30 Uhr, Rautheimer Straße 1

Ortsfeuerwehr Dibbesdorf: 18 Uhr, Feldmark Dibbesdorf, Sandbachbrücke

Förderverein Feuerwehr Ölper: 18.30 Uhr, Zum Wiesengrund in Ölper

Bürgergemeinschaft Gartenstadt 1950: 18.30 Uhr, Festplatz Hainbergstraße

Ortsfeuerwehr Hondelage: Festplatz „Tränkeweg“

KGV Ibenkamp: 18.30 Uhr, Militschstraße, Vereinsgelände

KGV Kennel: 18 Uhr Kennelweg

GV Kennelblick: 18 Uhr KGV Kennelblick

Ortsfeuerwehr Lamme: 18 Uhr, Verlängerung Hüttenweg, kurz vor dem alten Sportplatz

Ortsfeuerwehr Leiferde: 18 Uhr, Deiweg, Thiederlindenberg

KGV Lünischhöhe: 18 Uhr, Festplatz KGV Lünischhöhe

KGV Lünischkamp: 18 Uhr, Am Lünischteich 82

KGV Mückenburg: 19.30 Uhr, Parkplatz links neben Gang 1

KGV Moorhütte: 19 Uhr, Wiese vor dem Vereinsheim

KGV Nußberg: 18 Uhr, Parkplatz KGV Nußberg

Schützenverein Querum: 18 Uhr, Bogenplatz SV Querum

Rautheimer Vereins- und Bürgerkreis: 18 Uhr, Feldweg Verlängerung Dahlumer Str. / Straße zur Wabe

KGV Sonniges Land: 16.30 Uhr, Containerplatz Wienerstr. 12

KGV Stöckheim: 16 Uhr, Festwiese, Leiferdstraße

Ortsfeuerwehr Veltenhof: 19 Uhr, Sandanger

Wer-bremst-verliert: Betonplatz Hartriegelweg

FC Wenden: 18.30 Uhr, Sportplatz Wenden

Ortsfeuerwehr Rühme: 17.30 Uhr, Gemarkung Bienrode, Flur 4, Flurstück 192/6

KGV Soolanger: 19 Uhr, Brennplatz auf der Wiese

Ortsfeuerwehr Broitzem / Veranstaltungsservice Sonntag: 17 Uhr, Festplatz Kruckweg

CDU-Ortsverband Stöckheim-Leiferde: 17.30 Uhr, Festplatz Bruchweg

Naturfreunde Braunschweig: 18 Uhr, Schrotweg 112

KGV Mastbruch: 18 Uhr, Brodweg 20a

KGV Mittelriede: 19 Uhr, Wendeplatz Vereinsgelände

SV Kralenriede: 17 Uhr, Freigelände hinter dem Sportplatz

KGV Sonnenschein: 18.30 Uhr, Schefflerstraße 35

Bürgergemeinschaft Südstadt: 17 Uhr, Festplatz Griegstraße

Coscun/Trümpelmann: 16 Uhr, Bolkenhainstraße 3 / Weg an der Oker

Osterfeuer am Sonntag, 9. April, in Braunschweig

Pfarrverband St. Marien der Katholischen Jungen Gemeinde: 19 Uhr, Volkmaroder Straße 19, Zugang über Tor 1

GV Charlottenhöhe: 18.30 Uhr, GV Charlottenhöhe

Ortsfeuerwehr Harxbüttel: 19 Uhr, Lagesbüttelstraße

Ortsfeuerwehr Thune: 18 Uhr, Gemarkung Thune, Flur 3, Flurstück 478/2

Osterfeuergemeinschaft Watenbüttel: 18.30 Uhr, Celler Heerstraße 339

Nur Baum- und Strauchschnitt darf verbrannt werden

Die Stadtverwaltung weist auf verschiedene Regeln hin. So dürfen Osterfeuer nicht für die Abfallbeseitigung missbraucht werden. Verbrannt werden darf nur im Rahmen des jährlichen Pflanzenschnitts anfallender Baum- und Strauchschnitt. Mit dem Aufschichten des Brennmaterials sollte erst kurz vor Ostern begonnen werden, da das Lagern des Brennmaterials über einen längeren Zeitraum erfahrungsgemäß auch zum Ablagern von Abfällen führt.

Die Abteilung Umweltschutz führt aus diesem Grunde Kontrollen der zum Abbrennen vorgesehenen Baum- und Strauchschnitte durch. Sollten dabei Abfälle gefunden werden, müssen diese sofort entfernt werden. Die Menge des Brennmaterials darf aus Sicherheitsgründen 150 Kubikmeter nicht überschreiten.

Auf Tiere und Abstände achten!

Große Reisighaufen sind ein idealer Lebensraum für Kleintiere. Käfer, Wildbienen, Kröten, Kleinvögel, Igel und Wiesel sind nur einige Arten, die hier ein vermeintlich sicheres Versteck finden. Am Tag vor dem Abbrennen muss daher durch geeignete Maßnahmen – z.B. Umschichten des Brennmaterials – sichergestellt werden, dass Tiere ausreichend Gelegenheit zur Flucht haben. Dabei können zugleich ungeeignete Stoffe aussortiert werden.

Zwischen der Feuerstelle und dem nächsten Wohngebäude aus nicht brennbaren Materialien muss ein Mindestabstand von 50 Metern, in allen anderen Fällen von 100 Metern eingehalten werden. Beim Anzünden dürfen keinesfalls flüssige Brennstoffe, wie Benzin oder Öl verwendet werden, da diese Stoffe bei unsachgemäßer Handhabung nicht nur gefährlich sind, sondern auch zu einer Verschmutzung von Boden und Grundwasser führen können.

Bis Mitternacht muss das Osterfeuer vollständig abgebrannt sein

Auch ist unbedingt die Windrichtung zu beachten: Das Feuer darf nur so abgebrannt werden, dass Menschen oder benachbarte Grundstücke nicht durch Rauch oder Funkenflug gefährdet oder belästigt werden. Dass das Feuer stets beaufsichtigt wird und einfache Löschmittel, wie z.B. Sand, Schaufeln, Decken oder Gartenschlauch, für alle Fälle in der Nähe sind, sollte selbstverständlich sein.

Das Osterfeuer muss innerhalb weniger Stunden, in der Regel von Einbruch der Dunkelheit bis Mitternacht, vollständig abgebrannt sein. Ist das Brennmaterial schließlich zu Asche verbrannt, ist die restliche Glut zu löschen und gegen Funkenflug mit Erde abzudecken.

Asche darf nicht zu Düngezwecken verwendet werden

Innerhalb einer Woche nach dem Abbrennen sind die Osterfeuerplätze zu säubern und die Verbrennungsrückstände ordnungsgemäß zu entsorgen. Entgegen der weit verbreiteten Ansicht, darf die Asche nicht zu Düngezwecken in der Landwirtschaft oder in Klein- bzw. Hausgärten verwendet werden. Zum einen enthält die Asche Schadstoffe, die bei dem Verbrennen der frischen Grünabfälle entstehen, zum anderen befinden sich in der Asche unvollständig verbrannten Brennmaterialien, wie z. B. Wurzelholz und nicht brennbare Störstoffe. Die Kompostierung der Asche ist aufgrund der vorhandenen Störstoffe ebenfalls nicht möglich. Die Asche ist daher als Abfall bei der Alba Braunschweig GmbH zu entsorgen.

