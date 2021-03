Vor einem Jahr: Der VfR Dostluk unterliegt Nörten-Hardenberg

In der Bezirksliga spielt der VfR Dostluk Osterode am 8. März 2020 gegen den SSV Nörten-Hardenberg und unterliegt auf dem Kunstrasenplatz im Jahnstadion mit 2:3. Es ist der letzte Spieltag, der in der Saison vor der Corona-Pause und dem daraus folgenden Abbruch ausgetragen wird.