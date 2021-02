Basketball-Bundesliga richtet einen digitalen Allstar Day aus

Göttingen. Das Event wird am Sonntag ab 17 Uhr auf Twitch gestreamt. Vier BBL-Profis messen sich mit virtuellen Allstar-Teams an der Playstation.

Der letzte Allstar Day der Basketball-Bundesliga fand aus zeitlichen und pandemischen Gründen zuletzt 2019 in Trier statt. Am Sonntag wird die Länderspielpause für eine Neuauflage genutzt, die aufgrund der besonderen Situation aber in abgewandelter, digitaler Form auf der Streaming-Plattform Twitch stattfinden wird. Die BBL bringt ihren Sport somit nicht nur als erste deutsche Profisportliga auf Twitch, sondern präsentiert auch den ersten Basketball-Allstar Day im E-Sport-Format.

Die verschiedenen Akteure werden durch das Moderatoren-Team aus einem Studio heraus virtuell zusammengeschaltet und messen sich auf der PS 4 in der Basketball-Simulation NBA 2K21. Neben einem attraktiven Vorprogramm ab 17 Uhr wird es ab 18 Uhr ein Turnierformat aus vier virtuellen Teams geben, die jeweils von einem BBL-Profi gespielt werden.

Durch den Abend führen unter anderem der ligabekannte BBL-Host C-Bas, eSportler Jannis „JLB“ Neumann und eSport-Kommentator Bertin „Crafty“ Schillinger. Youtuber und Influencer C-Bas ist in den letzten Jahren das Gesicht einer Vielzahl von BBL-Formaten geworden, avancierte zum Basketball-Experten und hat einen besonderen Draht zu den Liga-Spielern. JLB schrieb als „virtueller“ Dirk Nowitzki Geschichte.

Die animierten Basketballspieler der vier Teams wurden speziell erstellt. Zwei Allstar-Teams dieser Saison treten gegen zwei Legenden-Teams an: Dabei dürfen sich die Basketball-Fans und die Twitch-Community auf aktuelle Nationalspieler wie Maodo Lo, Bastian Doreth und Karim Jallow freuen, sowie auf Veteranen wie Rickey Paulding und Bryce Taylor.

In den beiden Legenden-Teams gibt es unter anderem ein Wiedersehen mit den Europameistern Henning Harnisch und Mike Jackel sowie dem Göttinger Meisterspieler Wilbert Olinde.

Der digitale Allstar Day wird unter www.twitch.tv/easycreditbbl am Sonntag ab 17 Uhr gestreamt.