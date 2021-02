TVG Hattorf bietet Stempeljagd für Kinder an

Beim TV Germania Hattorf hat man sich für den Februar eine ganz besondere Aktion ausgedacht, um Kindern auch in Lockdown-Zeiten zu frischer Luft und Bewegung zu verhelfen. Ähnlich wie bei der Harzer Wandernadel kann man nun auch rund um Hattorf auf Stempeljagd gehen. Fünf unterschiedliche Strecken mit insgesamt 20 Stempeln wurden von Vereinsmitgliedern für den Nachwuchs vorbereitet. Auf jeder Route sind vier „TVGeoStempel“ versteckt. Eine Mitgliedschaft beim TVG ist, um an der Stempeljagd teilzunehmen, übrigens nicht erforderlich.

Die Routen und das Stempelblatt kann man im Internet auf der TVG-Homepage finden und ausdrucken – danach steht dem Ausflug an die frische Luft, gerne auch zusammen mit der Familie, nichts mehr im Weg. Es liegen auch ein paar gedruckte Exemplare in den Fleischereien Koithahn und Rexhausen sowie den Bäckereien Kopp und Friehe aus. Wer mindestens 15 Stempel gefunden hat, kann sein Stempelblatt mit Namen und Adresse bis zum 28. Februar in den Briefkasten des Geschäftszimmers in der Förstergasse 3 einwerfen und bekommt Anfang März eine Überraschung.

Die Kinder sollten bei der Stempeljagd in Begleitung eines Erwachsenen sein, vor allen die Strecke „Abenteuer am Fluss“ sollte nicht ohne Elternteil absolviert werden. Damit alle Spaß an der Aktion haben, bittet der Verein, die Stempelstellen so zu hinterlassen, wie sie vorgefunden wurden.

Alle weiteren Infos und die Vordrucke unter www.tvg-hattorf.de.