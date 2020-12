Ein außergewöhnliches Jahr geht beim TSC Dorste zu Ende

Außergewöhnlich ruhig verliefen die vergangenen Monate bei den Sportvereinen in der Region, so auch beim TSC Dorste. Nachdem der Sportbetrieb im Frühjahr für mehrere Wochen komplett ausgesetzt werden musste, kehrte in den einzelnen Sparten und Gruppen von Sommer bis Herbst wieder mehr und mehr Leben ein, bis ein zweiter Lockdown zu Beginn des Novembers jeglichen Aktivitäten erneut ein jähes Ende bescherte. Besonders von Übungsstundenausfällen betroffen waren in Dorste die Senioren und Kinder des Vereins.

Daher hat man sich bei TSC auch eine besondere Aktion überlegt, um den Jüngsten eine kleine Freude zu bereiten. Noch bis zum 20. Dezember nehmen die Vorstandsmitglieder von den Kindern gemalte Bilder entgegen (wir berichteten). Jedes Kind, das sich beteiligt, erhält eine kleine Überraschung.

Weihnachtsmarkt musste ausfallen

Am dritten Adventswochenende hätte der Verein seinen Weihnachtsmarkt am Sportheim ausgerichtet. Doch daran war in der aktuellen Pandemiezeit zu Recht nicht zu denken. Der Weihnachtsmarkt soll jedoch auf künftig ein fester Bestandteil des Terminkalenders des Vereins bleiben und 2021 am 12. Dezember stattfinden.

Auch weitere Events mussten abgesagt oder verschoben werden. So bildet das Hallenfußballtennisturnier, ausgerichtet von den Alten Herren, in der Regel den sportlichen Jahresabschluss beim TSC. Natürlich kann auch diese Veranstaltung nicht stattfinden, so dass man anstrebt, das Turnier im Rahmen einer Outdoorveranstaltung während der Sportwoche 2021 auf den Tennisplätzen des Vereins nachzuholen.

Andere lieb gewonnene Traditionen müssen zunächst hintenanstehen. Am ersten Samstag im neuen Jahr treffen sich gewöhnlich die aktiven und ehemaligen Fußballer aus Dorste zu einer gemeinsamen Neujahrswanderung. Ganz ausfallen soll das beliebte Treffen jedoch nicht, man hofft die Wanderung zu einem späteren Termin in 2021 durchführen zu können. Der Vereinsvorstand entschied sich ebenfalls früh zur Absage TSC-Balles im Januar sowie des Kinderfaschings im Februar.

Hoffnung auf Frühschoppen

Sollten es die Pandemielage und die damit einhergehenden Vorschriften wieder hergeben, so strebt man beim TSC Dorste für den 1. Mai 2021 mit dem Frühschoppen am Sportheim die erste größere Veranstaltung nach dann rund eineinhalb Jahren an.

Gute Nachrichten gibt es derweil für die Mittwochssportgruppen im TSC. Nach langer Suche scheint man endlich einen neuen Übungsleiter gefunden zu haben. Zu großem Dank verpflichtet ist der Verein Otto Vihs, der die Gruppen zwischenzeitlich ehrenamtlich übernommen hatte. Auch mit über 70 Jahren war er sich nicht zu schade, für die kleinsten Vereinsmitglieder ein Sportprogramm anzubieten. Über die künftigen Abläufe der Sportgruppen am Mittwoch wird der Verein rechtzeitig informieren.

Vom 16. bis 25. Juli 2021 plant der TSC die Durchführung seiner Sportwoche. Der im vergangenen Jahr ausgefallene Auftritt der Band „Beat is Back“ soll nachgeholt werden, ein genauer Termin steht noch aus. Auch die ausgefallene Kanutour steht weiter auf dem Planungszettel des Vereins.

Kleines Jubiläum steht an

Ein kleines Jubiläum feiert man obendrauf. 1971 kam es zum Zusammenschluss der Vereine TSV und SC Dorste. Obwohl anfangs teilweise noch misstrauisch beäugt, ist der daraus entstandene TSC im Laufe der vergangenen 50 Jahre zum mitgliederstärksten Verein der Ortschaft Dorste geworden und trägt mit den vielen anderen ortsansässigen Vereinen zu einem guten Miteinander bei. Dieses Jubiläum möchte man außerhalb der Sportwoche an einem noch zu bestimmenden Wochenende begehen.

In der Coronazeit konnte der TSC seinen Mitgliederbestand nahezu aufrechterhalten. In einer Lauf-Challenge sammelten die Mitglieder bis Mitte Dezember rund 73.000 Kilometer zu Fuß, per Inliner oder auf dem Rad. Mit Onlinekursen und dem Sportplatz als alternative Austragungsstätte für Übungsstunden, die sonst in der Turnhalle abgehalten worden wären, bewiesen die Übungsleiter ihre Kreativität in schwierigen Zeiten. „Für die Treue und das Engagement aller Mitglieder möchte sich der Verein ganz herzlich bedanken und wünscht allen viel Gesundheit, eine schöne Weihnachtszeit sowie ein hoffentlich mit mehr positiven Schlagzeilen behaftetes Jahr 2021“, sagt Geschäftsführer Gerrit Armbrecht im Namen des gesamten TSC-Vorstands.