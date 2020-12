Ein Gala-Abend, der mitten ins Herz trifft

Emotionale Hommage an Elhadj Diouf von Sandkünstlerin Frauke Menger.

Hochkarätige Gesprächspartner aus Sport, Politik und Showbusiness, emotionale Bilder aus Kaolack, Liveschalten rund um die Welt, dazu musikalische Stargäste und sogar eine Deutschland-Premiere. Der Gala-Abend 3.0 der Elhadj Diouf Foundation war in diesem Jahr ganz anders als in den vergangenen zwei Jahren – und doch genauso kurzweilig, spannend und unterhaltsam.

Zweimal bereits hat der EDF-Gala-Abend im September 2018 und 2019 für eine ausverkaufte Osteroder Stadthalle gesorgt. Auch für diesen September liefen die Planungen bereits, dann allerdings kam Corona. Unterkriegen ließ man sich bei der Stiftung nicht – stattdessen wurde ein neues Konzept entwickelt. Am vergangenen Wochenende fand nun die EDF-Gala 3.0 statt, nicht in der Stadthalle, sondern virtuell, direkt im heimschen Wohnzimmer.

Live aus dem Wohnzimmer

Produziert und gesendet wurde dabei nicht aus einem Fernsehstudio, sondern von zu Hause – dem Wohnzimmer des EDF-Stiftungsratsmitglieds Matthias Stach. Zusammen mit Kai Rump, der im Hintergrund für die technischen Abläufe zuständig war, führte der Moderator charmant und kurzweilig durch den Abend. „Wir haben versucht, mit einem kleinen Team große Emotionen und vor allem viel Herz in die Wohnzimmer der Menschen zu transportieren“, so Stach. Rund 6.000 Zuschauer haben die Gala bislang gesehen und konnten sich dabei auch von der beeindruckenden Arbeit der EDF überzeugen.

Die 3. EDF-Gala findet aufgrund der Corona-Pandemie virtuell statt. Hier ein Blick hinter den Kulissen, Kai Rump und Matthias Stach in Aktion. Foto: EDF

Denn die Projekte in Kaolack nehmen trotz der Probleme, die auch im Senegal durch die Corona-Pandemie auftreten, immer weiter Formen an. Die neugestaltete Krankenstation im sogenannten „Maison Bleue“ ist bezugsfertig. Gut voran schreitet auch die Planung einer Umweltschule. „Ich habe Gänsehaut, wenn ich die Bilder sehe. Das packt mich emotional“, sagte stellvertretend Barbara Rittner während ihrer Live-Schalte. Die ehemalige Weltklasse-Tennisspielerin wird als Turnierdirektorin der Bett1-Open für Mitte Juni 2021 VIP-Karten samt Blick hinter die Kulissen mit ihr für die EDF versteigern.

Unterstützung kündigten auch Thomas Kopp (Firma icebein) und Andreas Endres (Innova Solutions GmbH) an. Die Abenteuer-Zwillinge Paul und Hansen Hoepner haben derweil ein großes Ziel weiter vor Augen: „Auf den Trip Berlin - Kaolack freuen wir uns nach wie vor. Die EDF ist beispiellos und wir sind Feuer und Flamme, das zu machen.“

Politische Prominenz

Viel Anerkennung für die Arbeit der Stiftung gab es derweil von höchster politischer Ebene. In Grußworten lobten Dr. Gerd Müller, Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, sowie Grant Hendrik Tonne, der niedersächsische Kultusminister, die Bemühungen um den Brückenbau und den Austausch der Jugend.

Barbara Becker war live aus Miami zugeschaltet. Foto: EDF

Genauso beeindruckt zeigten sich die prominenten Talk-Gäste. „Wenn wir mit Empathie auf die Menschen zugehen, mit ihnen im Austausch sind und wirklich echte Berührungspunkte haben – so wie ihr das schafft – dann leben wir“, sagte Barbara Becker, die aus Miami zugeschaltet war. Adel Tawil, der bei der Gala 2018 die Osteroder Stadthalle verzauberte, könnte sich sogar ein Konzert in Kaolack vorstellen. „Ich freue mich, dass ich dabei bin und ich werde die EDF auch in Zukunft unterstützen, weil dahinter engagierte Menschen stehen, die das mit Leidenschaft tun“, unterstrich der Chartstürmer.

Sollte es tatsächlich zu einem Konzert im Senegal kommen, dann sicherlich auch mit Tommy Reeve. Der Sänger legte eine tolle Live-Performance hin. Eine wunderbare Version des eigens für die EDF komponierten Songs „Bridges“ steuerte Emma Shark bei. Der senegalesische Newcomer Bril begeistert mit seinen Liedern „Sama life“ und „Bras long“. Für ihn war es eine Premiere, zum ersten Mal nahm er an einer deutschen Showproduktion teil. Ob er sich einen Auftritt zusammen mit der EDF vorstellen könne: „Ja, ein Traum würde wahr werden, ich möchte sehr gerne mit der EDF kooperieren.“

Bril begeisterte aus Dakar mit seinem Song Sama Life. Foto: EDF

Besonders emotional wurde es in den letzten Minuten. Erst zauberte die Sandkünstlerin Frauke Menger eine Hommage an Elhadj Diouf auf die Bildschirme, ehe die Schlussworten nach rund drei Gala-Stunden Elhadjs Schwester Yaye Mara Diouf gehörten: „Ich wünsche mir, dass Sie alle die EDF weiter unterstützen und das Werk meines Bruders Elhadj fortsetzen. Er wäre sehr stolz auf Sie. Danke für Ihr Vertrauen und Ihr Herz.“

Weitere Informationen

Die EDF-Gala 3.0 kann auch im Nachgang weiterhin online unter www.edf-gala.de angeschaut werden.

Natürlich kann auch weiterhin für die momentanen Herzensprojekte in Kaolack, die Krankenstation und die Umweltschule, gespendet werden.

Die Kontonummer lautetet DE53 2635 1015 0215 2616 60. Wichtig: Als Verwendungszweck ist unbedingt „Spende EDF“ anzugeben, eine Spendenbescheinigung kann erstellt werden.

Weitere Informationen zur EDF und den Projekten gibt es auf der Homepage der Stiftung unter www.elhadj-diouf-foundation.de.