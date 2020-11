BG Göttingen verpflichtet US-Forward Will Rayman

Die BG Göttingen ist in der Länderspielpause noch einmal auf dem Transfermarkt tätig geworden. Der Basketball-Bundesligist aus Südniedersachsen hat US-Forward Will Rayman unter Vertrag genommen. Der 23-Jährige wechselt vom estnischen Club Tartu Ülikool Maks & Moorits in die Universitätsstadt an der Leine und soll bis Saisonende bleiben.

„Will erweitert unsere Optionen auf der Position vier. Er ist ein guter Werfer und hat ein hohes Basketball-Verständnis“, sagt BG-Headcoach Roel Moors über den Neuzugang. Rayman ist bereits in Göttingen eingetroffen, muss aber noch warten, bis er ins Mannschaftstraining einsteigen darf. Dies ist erst nach zwei negativen PCR-Tests auf das Corona-Virus möglich.

Der neue BG-Forward startete seine professionelle Basketball-Karriere in dieser Saison in der lettischen-estnischen Basketball-Liga. In den ersten acht Spielen überzeugte der Forward, der im US-Bundesstaat New York aufwuchs. Rayman stand im Schnitt rund 32 Minuten auf dem Parkett, in denen er 22,5 Punkte erzielte (41 Prozent Dreier-Trefferquote). Zudem holte er durchschnittlich 9,5 Rebounds pro Partie.

Erfolgreiche College-Karriere

Nach seinem Abschluss an der Millbrook High School (US-Bundesstaat New York) besuchte Rayman von 2016 bis 2020 die Colgate University (Hamilton, US-Bundesstaat New York) und trug dort das Trikot der Colgate Raiders. In 134 NCAA-Partien erzielte der 2,03 Meter große Basketballer im Schnitt 13,7 Punkte und holte 6,7 Rebounds. Mit ihm gelang dem College-Team 2019 zum dritten Mal in seiner Geschichte der Einzug in das NCAA Tournament.

Zum Trainerstab der Raiders gehörte während Raymans College-Zeit Michael H. Jordan, der von 2002 bis 2011 unter anderem für die Artland Dragons, RheinEnergie Köln, Brose Bamberg, Phoenix Hagen, den Mitteldeutschen BC und die Gießen 46ers auf Korbjagd ging. In der Saison 2007/2008 spielten Jordan und BG-Cheftrainer Moors zusammen bei Spirou Charleroi in Belgien.

Mit der Verpflichtung Raymans dürfte auch die Trennung von Ron Jackson Jr. beschlossene Sache sein. Der US-Rookie war in der BBL bislang noch nicht zum Einsatz gekommen und hatte als siebter Ausländer pausiert. Stattdessen war Routinier Harper Kamp eingesprungen und für die Veilchen aufgelaufen. Kamp hatte seine aktive Karriere eigentlich aufgrund von Rückenproblemen bereits beendet und stand der BG als Trainingsspieler zur Verfügung. Er trainiert die Regionalliga-Herren des ASC Göttingen.