Harper Kamp gibt im Testspiel ein Veilchen-Comeback

Die BG Göttingen hat ein kurzfristig angesetztes, nicht-öffentliches Testspiel gegen den Mitteldeutschen BC souverän gewonnen. Die Mannschaft von BG-Headcoach Roel Moors besiegte das BBL-Team aus Weißenfels am Freitagabend im heimischen Basketball-Zentrum 92:70 (59:31).

In Jorge Gutiérrez (Leistenprobleme), Luke Nelson (Vorsichtsmaßnahme) und Tai Odiase (Ellbogenverletzung) fehlten den Veilchen gleich drei Stammkräfte, dafür rückten die beiden Trainingsspieler Andy Onwuegbuzie und Harper Kamp (beide ASC Göttingen) in den Kader. Kamp, der normalerweise als Headcoach des ASC-Regionalliga-Teams an der Seitenlinie steht, gelangen bei seinem Comeback für die BG zehn Punkte. Bester Veilchen-Werfer war Kapitän Akeem Vargas (18 Punkte). Dennis Kramer schaffte ein Double-Double (16 Punkte/12 Rebounds).

Vor allem in der ersten Halbzeit überzeugten die Göttinger gegen den Liga-Konkurrenten. Die Wölfe hatten gegen die Hausherren große Problem und kamen in den ersten fünf Minuten nur auf fünf Zähler, während die Moors-Truppe auf 20:5 davonzog (6.). Ihren Vorsprung bauten die Gastgeber dann immer weiter aus – in der 18. Minute traf Vargas einen Dreier zum 57:26. Nach der Pause agierten der MBC etwas bissiger und verkürzten den Rückstand. Auch den letzten Abschnitt entschied das Team von Wölfe-Headcoach Silvano Poropat knapp für sich, was aber nichts am deutlichen Erfolg der Göttinger änderte.