Tischtennisverband unterbricht Saison bis zum 31. Dezember

Die Tischtennisschläger müssen für längere Zeit in der Tasche bleiben.

Hannover. Der Spielbetrieb in Niedersachsen wird ab dem 30. Oktober eingestellt. Noch ist offen, wie die Saison danach fortgeführt werden kann.

Das Präsidium des TTVN hat beschlossen, den Tischtennis-Spielbetrieb im Zuständigkeitsbereich vom 30. Oktober bis zum 31. Dezember zu unterbrechen. Das bedeutet: Punktspiele, Pokalspiele, weiterführende und offene Turniere, TTVN-Races sowie Ortsentscheide der Mini-Meisterschaften finden bis zum Jahresende nicht mehr statt. Durch den aktuellen Beschluss ist zudem der Trainingsbetrieb in öffentlichen und privaten Sportanlagen bis 30. November untersagt.

„Nicht nur aufgrund der Entscheidung auf Bundesebene war die Unterbrechung des Spielbetriebes alternativlos, auch in unseren Vereinen haben wir in den letzten Tagen zunehmend große Unsicherheiten verspürt“, sagt TTVN-Präsident Heinz Böhne.

Die Unterbrechung des Punktspielbetriebes wirft Fragen auf. So ist zu klären, ob der Spielbetrieb weitergeführt wird oder eine Verlängerung der Hinrunde oder gar der Saison erfolgt. „Wir werden uns die nötige Zeit nehmen und den aktuellen Stand analysieren, um dann in unseren Gremien und in enger Abstimmung mit unseren Bezirks-, Kreis- und Regionsverbänden sowie dem DTTB eine Entscheidung herbeizuführen. Diese wird voraussichtlich im Dezember bekannt gegeben. Wir hoffen, dass wir bis dahin mehr Klarheit haben, wie es im Jahr 2021 weitergehen könnte“, erläutert Dr. Dieter Benen, TTVN-Vizepräsident Wettkampfsport.