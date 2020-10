Wacker Nordhausen holt einen Punkt beim Tabellenführer

Northeim. Die Rolandstädter überraschen in der NOFV-Oberliga Süd beim 2:2 in Eilenburg. In der Oberliga Niedersachsen verlieren Northeim und die SVG Göttingen.

Ohne Sieg blieben die Fußball-Oberligisten der Region am vergangenen Wochenende. Der FSV Wacker 90 Nordhausen konnte aber dennoch positiv überraschen.

Den Rolandstädtern gelang in der NOFV-Oberliga Süd beim 2:2 (2:0) bei Spitzenreiter FC Eilenburg ein kleiner Coup. Youngster Marco Ostmann brachte die Wacker-Elf in der 23. Minute in Front – und das nicht einmal unverdient. Robert Knopp erhöhte in der 36. Minute sogar auf 2:0. Nach der Pause rannte Eilenburg mit Wut im Bauch an, innerhalb von sechs Minuten glich Timo Bunge aus (51. und 57.). Die Nordhäuser verteidigten in der Folge das Remis aber mit viel Leidenschaft und hätten kurz vor Schluss beinah noch den Siegtreffer geschossen, Knopp scheiterte nur knapp. „Die Einstellung hat gestimmt und wir konnten das umsetzen, was wir uns vorgenommen hatten“, sagte Coach Philipp Seeland.

Für die beiden südniedersächsischen Clubs in der Oberliga Niedersachsen gab es hingegen Niederlagen. Der FC Eintracht Northeim musste sich vor heimischer Kulisse dem Tabellenführer 1. FC Germania Egestorf-Langreder mit 0:4 (0:2) beugen. Bis zum Doppelschlag der Gäste in der 37. und 38. Minute hielten die Northeimer gut mit und steckten auch nach der Pause nicht auf – den Ball im Tor brachten aber nur die Germanen unter (49. und 72.). Der Aufsteiger SVG Göttingen kassierte beim MTV Wolfenbüttel beim 0:1 (0:1) die zweite Pleite in Folge. Den entscheidenden Treffer erzielte Rico-Rene Franke in der 19. Minute.