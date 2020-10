Northeim setzt auf Trend, Wacker und SVG spielen auswärts

In der Fußball-Oberliga Niedersachsen setzt der FC Eintracht Northeim auf den Trend und will so auch gegen den Spitzenreiter 1. FC Germania Egestorf-Langreder punkten. Nach zwei Niederlagen zum Auftakt sind die Northeimer nun bereits seit vier Partien ungeschlagen und haben ihre letzten beiden Heimspiele gewonnen. Diese Serie soll gegen den Tabellenführer aus Barsinghausen ausgebaut werden, Spielbeginn am Rhumekanal ist am Sonntag um 14 Uhr.

Bereits am Samstag um 15 Uhr ist die SVG Göttingen im Einsatz, der Aufsteiger spielt beim MTV Wolfenbüttel. Nach der bitteren Niederlage in der Vorwoche, als Tündern in der Nachspielzeit traf, will die Sandweg-Elf schnell wieder in die Erfolgsspur finden. Eine auf dem Papier kaum zu lösende Aufgabe wartet in der NOFV-Oberliga Süd auf den FSV Wacker Nordhausen. Das noch sieglose Schlusslicht muss am Samstag ab 12.30 Uhr bei Tabellenführer FC Eilenburg antreten. Ein Punktgewinn wäre für die junge Wacker-Elf schon eine kleine Sensation.