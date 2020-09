Pkw übersehen: Kind wird angefahren und schwer verletzt

Schwer verletzt wurde am Montagmittag ein siebenjähriges Mädchen, dass beim Überqueren der Straße von einem Pkw erfasst wurde. Wie die Polizei berichtet, stieg das Mädchen am Mittag des 28. September an der Bushaltestelle Kirchweg aus dem Bus aus aus und wollte dann hinter diesem die Fahrbahn überqueren. Hierbei übersah das Mädchen das Fahrzeug einer 37-jährigen Verkehrsteilnehmerin aus Bad Grund. Die Frau konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, so dass es zu einem Zusammenstoß kam.

Das Mädchen wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf etwa 1.500 Euro.