Paul Kirchhof sprintet in Oldenburg auf das Podium

Am Wochenende richtete der BTB Oldenburg unter strengen Hygienerichtlinien die diesjährigen Landesmeisterschaften der Leichtathletik in den Jugendklassen U20 und U18 im Marschwegstadion aus. Zuschauer waren bei der Veranstaltung ebensowenig zugelassen wie die Athleten des Nachbarkreises Cloppenburg. Die LG Osterode war mit Paul Kirchhof vertreten, der in der U20 über die 100 m an den Start ging.

Der erste Vorlauf endete mit dem Sieg von Noah Olabisi (SV Werder Bremen) mit einer sehr schnellen Zeit von 10,79 Sekunden. Allerdings herrschte bei dem Lauf eine Rückenwindgeschwindigkeit von 4,1 m/sek. Kirchhof startete im zweiten Vorlauf und erreichte in 11,40 Sekunden und der fünftschnellsten Zeit das Finale. Die Windgeschwindigkeit bei diesem Lauf betrug 0,4 m/sek.

Im Finale konnte sich Kirchhof auf 11,24 Sekunden steigern und erreichte das Ziel als Drittplatzierter. Der Sieg ging an Olabisi, der diesmal 10,93 Sekunden benötigte. Zweiter wurde der für den ausrichtenden Verein startende Tim Gutzeit in 10,99 Sekunden. Eine Siegerehrung für die Athleten erfolgten auf Grund der Corona-Vorgaben nicht. Jeder Teilnehmer konnte sich aber die jeweilige Urkunden aus einem der bereitstehenden Kästen nehmen.