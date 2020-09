Damen des TC Wulften gewinnen TNB-Vereinspokal

Die Damen des TC Wulften haben ihre tolle Form im Finale des erstmals ausgetragenen TNB-Vereinspokals bestätigt und sich in der Gruppe Damen LK 15 - 23 den Sieg geholt. Im Endspiel gewannen die TCW-Damen verdient mit 2:1 beim SC Epe/Malgarten, nordwestlich von Osnabrück in Bramsche gelegen.

Die Bramscher Mädels, die im Halbfinale eine Mannschaft aus Bremen geschlagen hatten, konnten ihren Heimvorteil unter den Augen von vielen Zuschauern nicht nutzen und nur eines der drei Matches für sich entscheiden. Die Wulftenerinnen, die nach dem Zweitrundenerfolg zu Hause gegen den TC Pöhlde ebenso die Auswärtsspiele in Hildesheim und Hannover gewannen, hielten auch im Finale an ihrem Erfolgsrezept fest und stellten wie gewohnt auf: Das Doppel spielten Aline Gauder/Natalie Gauder-Rusteberg, das erste Einzel Mara Hesse und im zweiten Einzel schlug Louisa Diedrich für den TCW auf.

Diedrich, die durch ihre tolle kämpferische Leistung in Hildesheim zum Weiterkommen beitrug, hatte diesmal keine Chance gegen ihre stark spielende Gegnerin und verlor in zwei Sätzen. Im ersten Einzel bekam es Hesse mit einer höher eingestuften Spielerin zu tun, die in einem hochklassigen und spannenden Match schon Spielbälle zum 5:3 hatte. Doch die Wulftenerin stellte ihr Spiel kurzerhand um und gewann den ersten Satz noch mit 6:4. Ihr sicheres, variables Spiel ließ die Gegnerin im zweiten Satz so verzweifeln, dass Hesse diesen mit 6:0 gewann.

Im Doppel zwangen die eingespielten Gauder-Schwestern ihre Gegnerinnen immer wieder zu Fehlern. Durch ihr wie auch in den Partien zuvor sehr konzentriertes und sicheres Spiel gewannen sie mit 6:0 und 6:2 und sicherten somit den 2:1-Pokalsieg. Besonders bemerkenswert: Sowohl im Doppel als auch Hesse im Einzel gaben im gesamten Pokalturnier keinen einzigen Satz ab.